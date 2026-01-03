 Insivumeh prevé cuatro frentes fríos para enero 2026
Nacionales

Insivumeh prevé ingreso de cuatro frentes fríos durante enero

En algunas zonas del país, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0 grados Celsius.

-
FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para enero de 2026, en la cual resalta que se espera el ingreso de cuatro frentes fríos al territorio guatemalteco.

De acuerdo con la información compartida por la entidad, enero forma parte de la época fría en el país y sería el mes en el que se tendría la mayor cantidad de este tipo de sistemas en la actual temporada, por lo que reiteró las recomendaciones a la ciudadanía para abrigarse y proteger su salud.

El reporte difundido señala que estos frentes fríos estarían generando lluvias principalmente en las regiones Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, así como descensos de temperatura en el Altiplano Central y el Occidente.

"El número de fenómenos meteorológicos esperados tienen un valor similar al promedio histórico. Estos sistemas favorecerán la presencia de lluvias en el norte del país y un descenso en las temperaturas, especialmente en el Altiplano Central y Occidente, donde existe riesgo de heladas, principalmente durante la madrugada", expuso.

Agregó que las temperaturas medias oscilarán entre 6 y 30 grados Celsius, dependiendo de la región, "con anomalías muy leves respecto a la climatología". Específicamente para las zonas más elevadas del Altiplano y Occidente, se indicó que las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0 grados Celsius.

El ente científico añadió que en febrero se podrían presentar tres frentes fríos, en marzo se esperan dos y la temporada de descenso de temperatura se extendería hasta abril, marcado por el acercamiento de uno de estos sistemas.

Foto
El pronóstico de temperaturas para enero de 2026. - Insivumeh

Pronóstico de lluvias

Con respecto a las lluvias, el Insivumeh informó que los mayores acumulados se esperan en las regiones Caribe, Norte y Alta Verapaz, con valores estimados entre 80 y 275 milímetros.

Mientras que en el Altiplano Central y Bocacosta se prevén lluvias moderadas; y en el Pacífico, Valles de Oriente y Occidente los acumulados serán bajos, con registros entre 0 y 10 milímetros.

Ante este pronóstico, la institución recomendó a las instituciones de gestión de riesgos, al sector salud y agropecuario tomar las medidas preventivas necesarias ante las bajas temperaturas y las lluvias previstas, así como dar seguimiento continuo a los boletines oficiales.

Foto
El pronóstico de lluvias para enero de 2026. - Insivumeh

