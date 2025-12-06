Insivumeh: Monitoreo de nuevo frente frío en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer este sábado, 6 de diciembre, que se encuentra monitoreando el acercamiento de un nuevo frente frío, el cual tendría efectos para el territorio guatemalteco.
La pronosticadora Ana Pérez explicó que este sistema está en avance desde el territorio mexicano y podría influenciar de manera indirecta las condiciones en Guatemala. Señaló que se espera un leve incremento en la presión atmosférica, lo que impactaría en que haya mayor ingreso de humedad desde el mar Caribe, mientras que se mantiene leve ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
Añadió que para este fin de semana se esperan lluvias principalmente al norte del país, donde podrían presentarse algunas lluvias ligeras al finalizar la tarde o en la noche en el departamento de Huehuetenango, Franja Transversal del Norte, Caribe y el sur de Petén.
"Asimismo, podrían presentarse lluvias, aunque un poco más fuertes, el día domingo sobre la mayor parte del territorio nacional", añadió la experta.
Temperaturas podrían llegar hasta los 5 grados
Con respecto a las temperaturas, Pérez dijo que durante el fin de semana se mantendrá un ambiente fresco en las regiones al centro del país, mientras que para el sur y norte se podrían tener temperaturas máximas entre los 30 y 34 grados.
En occidente, altiplano central y Franja Transversal del Norte se prevén temperaturas máximas de 24 a 28 grados, y en el resto las máximas irían de 28 a 30 grados.
Durante la noche y madrugada persistirá el descenso de temperaturas, especialmente en los sectores más elevados del país, así que en el occidente y altiplano central las temperaturas podrían descender hasta los 5 grados.
En áreas como el altiplano central y valles de oriente se podrían presentar temperaturas mínimas de entre 10 y 14 grados.
Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente y proteger a los niños y personas mayores ante los cambios de temperaturas.