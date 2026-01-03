 ¿Qué es el Pab'aank?
¿Qué es el Pab'aank?

La celebración del Pab'aank, orgullo Q'eqchi' declarado Patrimonio Cultural Intangible, con su arraigo cultural.

El Pab’aank es una de las manifestaciones culturales más vibrantes de Alta Verapaz, Foto Ministerio de Cultura y Deportes
El Pab’aank es una de las manifestaciones culturales más vibrantes de Alta Verapaz / FOTO: Foto Ministerio de Cultura y Deportes

El Pab’aank, declarado en 2022 como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, es un ejemplo de la herencia cultural, identidad y espiritualidad de Alta Verapaz.

Se trata de danzas y ceremonias tradicionales organizadas por las cofradías y portadores de cultura de la región, quienes en agosto se encargan de coordinar la celebración con gran significado religioso y social.

Pab’aank proviene del idioma Q’eqchi’ y se traduce como "Ceremonia para la conservación de la tradición" o "Reafirmación de la creencia", lo que subraya la función central de este evento: fortalecer el sentido de pertenencia, resguardar costumbres milenarias y mantener el vínculo con los ancestros.

Las actividades principales se realizan en honor a Santo Domingo de Guzmán en agosto. Durante varios días, las comunidades se congregan para rendir tributo, protagonizando una serie de danzas que mezclan el fervor religioso con expresiones artísticas genuinas.

El valor histórico, cultural y artístico del Pab’aank fue oficialmente reconocido por el Ministerio de Cultura y Deportes el 1 de agosto de 2022 - Foto Ministerio de Cultura y Deportes

Existen diferentes variantes del Pab’aank. Entre ellas destaca el C’coc-pab’aank, una versión con menos participantes y que suele llevar el nombre de un santo específico. De todos, el más reconocido es el de Santo Domingo de Guzmán, considerado eje de la tradición.

La bienvenida a la ceremonia queda a cargo del cofrade de mayor rango y su esposa, conocidos como Chinán y Culul Ulá. Ambos representan figuras centrales que lideran la danza y acompañan a los asistentes al ritmo de la música tradicional hasta el anochecer, infundiendo solemnidad y alegría al evento.

No solo la danza define al Pab’aank. La música ancestral, los platillos y bebidas típicas como el kaq ik y el boj, así como los fuegos pirotécnicos y arreglos florales que adornan la Ermita, forman parte integral de la celebración y resaltan su riqueza cultural.

11 danzas tradicionales 

El repertorio de danzas incluye once piezas que reviven relatos, leyendas y la cosmovisión de la región. Estas son las principales danzas que integran la ceremonia del Pab’aank:

  • Procesión de Santo Domingo
  • Guacaz Pop o Baile del Torito
  • Cabatiox o Rezado
  • Culul-Ulá son Yanton
  • Son de las Matronas "Lain Nebá"
  • Son de las Matronas y Chimanes
  • Danza de las Guacamayas
  • Danza de Moros y Cristianos
  • Danza de los Micos
  • Danza de Venados
  • Maus Quin - Danza de los diablos

Cada danza posee su propio simbolismo y contexto, mostrando desde la devoción religiosa hasta representaciones de la fauna local o enfrentamientos históricos, como en la popular Danza de Moros y Cristianos.

Distinción nacional y valor patrimonial

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala reconoció formalmente el valor artístico, histórico y cultural de estas tradiciones al emitir el Acuerdo Ministerial 808-2022, publicado en el Diario de Centro América el 1 de agosto de 2022. Esta declaratoria oficial otorga protección y visibilidad al Pab’aank, reafirmando su papel como eje de la identidad cultural q’eqchi’ y patrimonio nacional.

Promueven inscripción de técnica de elaboración de barriletes en lista de Patrimonio Inmaterial de UNESCO

El expediente para incluirla la técnica de elaboración de barriletes será conocida por la UNESCO, que celebrará su Décimo novena Sesión, en diciembre próximo.

Con información del Ministerio de Cultura y Deportes*

