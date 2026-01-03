Persona es rescatada de alcantarillado con aguas negras en Cobán

Los cuerpos de socorro dieron a conocer este sábado 3 de enero que atendieron una emergencia en la cabecera departamental de Alta Verapaz, donde fue localizado un hombre con golpes y efectos por las bajas temperaturas.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, se recibió información con respecto a la presencia de una persona en esta zona, exactamente a un costado de un centro comercial, que requería apoyo.
De inmediato se movilizaron a este sector los elementos de la 36.ª compañía, quienes constataron que un hombre se encontraba entre matorrales, piedras y un alcantarillado por donde pasan aguas negras que desembocan en las márgenes del río Cahabón.
"Se utilizaron cuerdas y chalecos para poder llevar a cabo el proceso de rescate y se determinó que el paciente presentaba hipotermia y golpes en el cuerpo", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia al afectado y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital de Cobán.
Sin identificar
De acuerdo con el portavoz, se desconocen las causas y motivos por los que esta persona se encontraba en ese lugar.
Tampoco se pudo establecer su identidad, únicamente se observó que utilizaba zapatos y pantalón negros y camisa celeste con diseño de cuadros pequeños.