 Persona es rescatada de alcantarillado con aguas negras en Cobán
Nacionales

Persona es rescatada de alcantarillado con aguas negras en Cobán

Se utilizaron cuerdas y chalecos para extraer al hombre del lugar donde fue encontrado.

Compartir:
La persona encontrada en alrededores del río Cahabón no pudo ser identificada., Bomberos Voluntarios
La persona encontrada en alrededores del río Cahabón no pudo ser identificada. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro dieron a conocer este sábado 3 de enero que atendieron una emergencia en la cabecera departamental de Alta Verapaz, donde fue localizado un hombre con golpes y efectos por las bajas temperaturas.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, se recibió información con respecto a la presencia de una persona en esta zona, exactamente a un costado de un centro comercial, que requería apoyo.

De inmediato se movilizaron a este sector los elementos de la 36.ª compañía, quienes constataron que un hombre se encontraba entre matorrales, piedras y un alcantarillado por donde pasan aguas negras que desembocan en las márgenes del río Cahabón.

"Se utilizaron cuerdas y chalecos para poder llevar a cabo el proceso de rescate y se determinó que el paciente presentaba hipotermia y golpes en el cuerpo", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia al afectado y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital de Cobán.

Sin identificar

De acuerdo con el portavoz, se desconocen las causas y motivos por los que esta persona se encontraba en ese lugar.

Tampoco se pudo establecer su identidad, únicamente se observó que utilizaba zapatos y pantalón negros y camisa celeste con diseño de cuadros pequeños.

En Portada

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuelat
Nacionales

Guatemala insta a detener acciones militares unilaterales ante tensión creciente en Venezuela

08:20 AM, Ene 03
Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Fiscal general de EE. UU. anuncia que Maduro ha sido imputado de cuatro cargos en Nueva York

07:06 AM, Ene 03
Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.t
Internacionales

Circula supuesta foto de Maduro detenido por EE. UU.

08:21 AM, Ene 03
VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Madurot
Internacionales

VIDEOS: Venezolanos en varios países celebran la captura de Nicolás Maduro

06:43 AM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosDonald TrumpSeguridad vialEE.UU.Municipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos