 Tráiler se incendia y vuelca en Jutiapa: piloto fallece
Tráiler se incendia tras volcar en Jutiapa; piloto fallece

Los bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y rescatar al piloto, quien fue localizado fallecido dentro de la cabina.

Accidente de tráiler en Moyuta, Jutiapa
El vehículo de transporte pesado quedó completamente calcinado. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este domingo, 4 de enero, en el kilómetro 107 de la ruta que conduce hacia el municipio de Moyuta, en Jutiapa. El saldo fue de una persona fallecida.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas el conductor de un tráiler perdió el control del volante y esto generó que volcara sobre la cinta asfáltica.

Debido al fuerte impacto del transporte pesado sobre la carretera, el mismo se prendió en llamas y dejó atrapado al conductor en el área de la cabina.

Los transeúntes se percataron del aparatoso percance vial, así que se comunicaron con los cuerpos de socorro para solicitar apoyo, ya que se desconocía si había personas afectadas.

"Elementos de las estaciones de Moyuta y Jalpatagua Jutiapa laboraron en el lugar para poder sofocar las llamas", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Hallan a piloto sin vida

Los técnicos en urgencias médicas atacaron el fuego que consumía el tráiler y también realizaron la verificación del área, constatando que en el interior de la cabina se encontraba el piloto. A pesar del trabajo de los socorristas, ya no fue posible poner a salvo a esta persona, pues se encontraba calcinada.

El cuerpo estaba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo accidentado, por lo que los bomberos procedieron a utilizar equipo hidráulico denominado "quijada de la vida" para poder rescatarlo. Además, notificaron a las autoridades correspondientes sobre el deceso.

Foto embed
El piloto fue encontrado sin vida en la cabina del tráiler. - Bomberos Municipales Departamentales

Cierre parcial en el lugar del accidente

Las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro reflejan la magnitud del daño que generó el incendio registrado en Moyuta, Jutiapa. El tráiler quedó prácticamente destruido tras ser consumido por las llamas.

A un costado de donde permanecía el vehículo de transporte de carga se encontró una maquinaria de construcción también volcada y parcialmente destruida. Según información compartida por medios locales, la misma era trasladada en el tráiler accidentado.

En el lugar del accidente se mantiene un cierre vehicular parcial. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes por la muerte del conductor y gestionan el retiro de los obstáculos.  

Foto embed
Área del accidente en la ruta hacia Moyuta, Jutiapa. - Bomberos Municipales Departamentales

