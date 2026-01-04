 Seis heridos en accidentes de motocicletas
Nacionales

Seis heridos por accidentes de motocicletas

Los hechos ocurrieron en Guatemala, Escuintla, Sololá y El Progreso.

Compartir:
Lugar donde un motorista se accidentó en la autopista Palín-Escuintla., Bomberos Voluntarios
Lugar donde un motorista se accidentó en la autopista Palín-Escuintla. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Seis personas resultaron heridas en el marco de accidentes de tránsito ocurridos este domingo, 4 de enero, en distintas carreteras de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sololá y El Progreso. Los cuerpos de socorro informaron que los afectados viajaban a bordo de motocicletas.

Uno de los incidentes ocurrió en el kilómetro 45 de la autopista Palín-Escuintla. Desde ese lugar, los Bomberos Voluntarios trasladaron a un hombre herido hacia el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.

"El paciente presentaba heridas en la cabeza, el rostro, el fémur y la extremidad superior izquierda, es decir, un cuadro de politraumatismo", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.

Agregó que el motorista herido fue identificado como Ednier Elías Juárez, de 30 años.

Ese mismo cuerpo de socorro informó que otro conductor de motocicleta se accidentó en el paso a desnivel ubicado en el ingreso al área de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. El afectado, quien se identificó como Estualin Sneider de León Castillo, de 18 años, resultó con heridas y fue trasladado al hospital Roosevelt.

Accidentes en El Progreso y Sololá

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que una persona de sexo masculino fue atropellada cuando se movilizaba en motocicleta en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana.

Elementos de la estación de Santa Lucía Utatlán le brindaron atención pre-hospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá.

Mientras tanto, en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, tres personas que se conducían en una motocicleta sufrieron una caída al perder el control del vehículo.

"Socorristas de la estación de Sanarate, El Progreso, a bordo de la unidad AD-127, asistieron a los heridos y los trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Los pacientes no fueron identificados, solo se estableció que aparentemente se trata de una mujer, un hombre y un menor de edad.

Foto embed
Una de las personas heridas en el accidente en Km. 48 de la ruta al Atlántico es ingresada a la ambulancia para su traslado. - Bomberos Municipales Departamentales

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginést
Deportes

Amarini Villatoro es anunciado como nuevo técnico del Cartaginés

01:03 PM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos