Seis heridos en accidentes de motocicletas

Seis personas resultaron heridas en el marco de accidentes de tránsito ocurridos este domingo, 4 de enero, en distintas carreteras de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sololá y El Progreso. Los cuerpos de socorro informaron que los afectados viajaban a bordo de motocicletas.
Uno de los incidentes ocurrió en el kilómetro 45 de la autopista Palín-Escuintla. Desde ese lugar, los Bomberos Voluntarios trasladaron a un hombre herido hacia el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.
"El paciente presentaba heridas en la cabeza, el rostro, el fémur y la extremidad superior izquierda, es decir, un cuadro de politraumatismo", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.
Agregó que el motorista herido fue identificado como Ednier Elías Juárez, de 30 años.
Ese mismo cuerpo de socorro informó que otro conductor de motocicleta se accidentó en el paso a desnivel ubicado en el ingreso al área de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala. El afectado, quien se identificó como Estualin Sneider de León Castillo, de 18 años, resultó con heridas y fue trasladado al hospital Roosevelt.
Accidentes en El Progreso y Sololá
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que una persona de sexo masculino fue atropellada cuando se movilizaba en motocicleta en el kilómetro 143 de la ruta Interamericana.
Elementos de la estación de Santa Lucía Utatlán le brindaron atención pre-hospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá.
Mientras tanto, en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, tres personas que se conducían en una motocicleta sufrieron una caída al perder el control del vehículo.
"Socorristas de la estación de Sanarate, El Progreso, a bordo de la unidad AD-127, asistieron a los heridos y los trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya", informó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los pacientes no fueron identificados, solo se estableció que aparentemente se trata de una mujer, un hombre y un menor de edad.