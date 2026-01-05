 Automovilista chocó varios vehículos en la zona 13
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

Conductor afirma que intentó huir de asalto y chocó varios vehículos en la zona 13.

Automovilista provoca colisiones frente al Zoológico La Aurora., Captura de pantalla video X.
Automovilista provoca colisiones frente al Zoológico La Aurora. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un conductor protagonizó una serie de colisiones en la zona 13 capitalina, frente al Zoológico La Aurora, luego de asegurar que intentaba escapar de un intento de asalto. El hecho ocurrió sobre el bulevar Liberación, en el carril con dirección al Obelisco, y generó alerta entre automovilistas y cuerpos de tránsito.

Según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), el automovilista declaró a los agentes de tránsito que fue intimidado por desconocidos mientras conducía. Ante la amenaza, explicó que entró en pánico y trató de huir rápidamente del lugar, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara colisionando contra varios automotores durante su recorrido.

Como resultado del percance, el carril derecho con rumbo al Obelisco permaneció temporalmente bloqueado mientras las autoridades coordinaban la movilización de los vehículos afectados y ordenaban la circulación. Esto generó complicaciones viales en la zona durante varios minutos.

No se reportan personas heridas 

Montejo indicó que, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. Agentes de tránsito y policías acudieron al lugar para documentar lo sucedido y brindar apoyo a los conductores afectados.

Las autoridades continúan investigando el caso con el objetivo de confirmar la versión del conductor y establecer con claridad las circunstancias que llevaron a la múltiple colisión. No se descarta ninguna línea de investigación mientras se recopilan testimonios y grabaciones de cámaras del sector.

Cámaras captan momento en que piloto de picop causa destrozos y atropella a peatones en Quiché

Dos heridos y varios daños deja incidente vial en Santa Cruz del Quiché.

 Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantener la calma en caso de amenazas y reportar de inmediato cualquier hecho delictivo.

