Riesgo extremo para un menor en carretera de Palín

Un video difundido por el Centro de Información Municipal de Palín ha generado alarma en la comunidad al mostrar a un motorista poniendo en peligro la vida de un niño, la suya y la de otros conductores. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran al joven cruzando una carretera de cuatro carriles mientras remolca dos carritos, uno en el que iba el menor, y otro más detrás, como si formara un pequeño tren improvisado.
En la CA-9 rumbo a Palín, Escuintla, un joven en motocicleta llevaba atado un carrito de juguete con un niño dentro cruzando una carretera de cuatro carriles donde los vehículos no perdonan errores. Tal vez parecía un juego, tal vez parecía sin mala intención, pero un segundo basta para que una risa se convierta en silencio. Hoy no hubo tragedia, pero mañana no lo sabemos. No juguemos con la vida", dice la denuncia compartida junto con el video.
El registro muestra cómo el motorista espera apenas unos segundos entre carriles antes de cruzar, poniendo en evidencia la extrema peligrosidad de la acción.
Autoridades hacen llamado a la conciencia
Con el inicio de un nuevo año, autoridades municipales y vecinos hacen un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. La autoridad municipal enfatizó:
Se exhorta a la población a no poner en riesgo lo más valioso: la vida, especialmente la de los niños, quienes dependen del cuidado y la responsabilidad de los adultos. La prevención está en manos de todos. Evitar tragedias es una responsabilidad compartida".
La CA-9, donde ocurrió el incidente, es conocida por ser una ruta con alta incidencia de accidentes de tránsito, muchos de ellos involucrando motociclistas. Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de campañas de educación vial y respeto a las normas de seguridad, especialmente en zonas de alto riesgo.