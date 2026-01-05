UE aborda situación de Guatemala en mensaje de Año Nuevo

La Unión Europea (UE) difundió este lunes, 5 de enero, un mensaje con motivo de la celebración del Año Nuevo en el que mencionó directamente la situación en Guatemala e hizo referencia a los procesos de elecciones de segundo grado previstos para 2026.
Por medio de su cuenta de la red social X, la UE expresó: "Feliz 2026! Este año, Guatemala puede fortalecer su Estado de Derecho. Alentamos a los actores involucrados a ejercer responsablemente su función en los procesos".
Asimismo, expresó que la Unión Europea y sus Estados Miembros profundizarán las relaciones de amistad con la nación centroamericana y desarrollarán sus intereses comunes.
El mensaje fue acompañado de una imagen que muestra el 2026, en referencia al año que está iniciando, y con un fondo que contiene parte de los textos de las leyes relacionadas con el funcionamiento de las instituciones de las cuales se estará designando a sus nuevas autoridades.
Guatemala elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). También al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y al titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Presidente destaca importancia de elecciones
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó anoche la importancia de las elecciones este año para formar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y una nueva Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
En un mensaje divulgado en cadena nacional el domingo 4 de enero, Arévalo calificó como "crucial" el año 2026 por los procesos "decisivos" para "elegir nuevas autoridades".
De igual manera, el mandatario recordó que este año también le tocará al mismo gobernante elegir al nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.
"Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones", expuso el gobernante.
"Sin embargo, este momento histórico nos ofrece una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza", añadió.
Arévalo pidió a la población vigilar la designaciones que se llevarán a cabo y también participar en las mismas con la posibilidad de elegirse.