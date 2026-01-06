 Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026
Nacionales

Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026

Durante el año anterior, el país procesó un total de 532 vuelos de guatemaltecos retornados procedentes de Estados Unidos.

Personas caminan hacía el Centro de Recepción de Retornados al llegar en el tercer vuelo de ciudadanos retornados de Estados Unidos este martes, en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca., Foto EFE
Personas caminan hacía el Centro de Recepción de Retornados al llegar en el tercer vuelo de ciudadanos retornados de Estados Unidos este martes, en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. / FOTO: Foto EFE

Guatemala recibió este martes 6 de enero, a los primeros 286 migrantes retornados de manera obligatoria desde Estados Unidos, marcando el inicio del ciclo de deportaciones de 2026, según fuentes oficiales.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alfredo Danilo Rivera, informó en conferencia de prensa que el flujo comenzó con la llegada de tres vuelos programados al Centro de Recepción de Retornados en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Del total de personas que arribaron en esta primera jornada, 244 son adultos, mientras que el grupo restante se compone de 18 personas integradas en unidades familiares (niñez acompañada) y tres menores no acompañados, quienes quedaron bajo el resguardo de las autoridades de protección correspondientes.

Rivera destacó la importancia de que los retornados se inscriban en el plan 'Retorno al Hogar', un programa de reintegración que busca vincular a los migrantes con oportunidades laborales y certificaciones de competencias.

"Es indispensable que se acerquen para conocer sus perfiles y potencialidades. Es un proceso que requiere paciencia, pero que ofrece una ruta de reinserción", señaló el funcionario.

Al cierre de la comparecencia, el titular del IGM ofreció un balance consolidado de la dinámica migratoria del año 2025, el cual concluyó con un total de 48.405 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos, una cifra inferior a los 61.680 registradas en 2024. No obstante, las autoridades destacaron un repunte significativo en las llegadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Durante el año anterior, el país procesó un total de 532 vuelos de deportación procedentes de la nación norteamericana, de los cuales 509 fueron comerciales y 23 de carácter extraordinario.

El perfil demográfico del retornado en 2025 fue predominantemente joven, con 23.614 personas situadas en el rango de los 18 a 29 años, lo que representa el segmento más afectado por las políticas de expulsión del país norteamericano.

Vía EFE

