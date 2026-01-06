Caso Gerardi: Juzgado conoce pruebas contra Morales

En el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz, se inició este martes, 6 de enero, la audiencia de ofrecimiento de pruebas de Darío Morales García, quien fue enviado a juicio por estar señalado dentro del caso que se sigue por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi.
El acusado compareció en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para el seguimiento de la diligencia, en la que se están presentando los medios probatorios con los que cuenta el Ministerio Público (MP) y también se estaría definiendo la fecha del posible del debate oral y público contra el procesado.
Tras verificar la presencia de las partes procesales en la sala de audiencias, la togada abrió esta fase en seguimiento del proceso para resolver la situación legal de Morales, quien está señalado de los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.
La fiscalía expuso que cuenta con una serie de elementos para respaldar la acusación contra esta persona. Por su parte, en cuanto a pruebas periciales presentadas, la defensa objetó estos medios y los calificó como improcedentes.
Según los abogados del sindicado, el MP quiere presentar en las pruebas a peritos fuera de la etapa del proceso en la que correspondía hacerlo. En ese sentido, enfatizó que no tienen calidad para ser admitidas.
Crimen contra Gerardi
Gerardi Conedera fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril de 1998, por sorpresa, al volver a su hogar en el centro de la Ciudad de Guatemala, ubicado a 200 metros del Estado Mayor Presidencial y a 500 metros de Casa Presidencial.
El asesinato tuvo lugar dos días después de publicar un informe titulado 'Guatemala: Nunca Más', en el que se documentaron más de 54.000 violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), en su mayoría a manos del Estado.
El informe, elaborado bajo la coordinación de Gerardi, incluyó la identificación de autores de masacres y decenas de testimonios de las víctimas del conflicto armado interno, que dejó más de 250.000 personas asesinadas y desaparecidas.
Por el asesinato de Gerardi fueron condenados el sacerdote Mario Orantes y los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva, en una sentencia en firme desde 2005.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.