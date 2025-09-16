Caso Gerardi: Envían a juicio a Darío Morales

La jueza Abelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió este martes 16 de septiembre enviar a juicio a Darío Morales García por su presunta vinculación con el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, ocurrido en 1998.
Durante su intervención en la audiencia de etapa intermedia que se llevó a cabo esta mañana, la abogada defensora solicitó que se absuelva a su patrocinado del delito de ejecución extrajudicial en grado de complicidad, porque consideró que no había elementos para vincularlo al hecho que cobro la vida de la víctima.
La profesional hizo énfasis en que cuando el tribunal cuando condenó a los responsables del hecho, ese órgano jurisdiccional solo le certificó lo conducente por el delito de falso testimonio y no por ejecución extrajudicial en grado de complicidad.
Sin embargo, tras analizar los argumentos de las partes, la jueza emitió su resolución, en la cual detalló que el Ministerio Público presentó los medios de convicción suficientes para enviarlo a debate oral y público por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7