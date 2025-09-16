 Caso Gerardi: Envían a juicio a Darío Morales
Nacionales

Caso Gerardi: Envían a juicio a Darío Morales

Según las investigaciones, Morales tendría vínculos con el crimen contra monseñor Juan José Gerardi, ocurrido en 1998.

Compartir:
Darío Morales García, implicado en el crimen contra monseñor Juan José Gerardi, durante la audiencia donde fue enviado a juicio el 16 de septiembre de 2025., Ángel Oliva/EU
Darío Morales García, implicado en el crimen contra monseñor Juan José Gerardi, durante la audiencia donde fue enviado a juicio el 16 de septiembre de 2025. / FOTO: Ángel Oliva/EU

La jueza Abelina Cruz Toscano del Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió este martes 16 de septiembre enviar a juicio a Darío Morales García por su presunta vinculación con el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, ocurrido en 1998.

Durante su intervención en la audiencia de etapa intermedia que se llevó a cabo esta mañana, la abogada defensora solicitó que se absuelva a su patrocinado del delito de ejecución extrajudicial en grado de complicidad, porque consideró que no había elementos para vincularlo al hecho que cobro la vida de la víctima. 

La profesional hizo énfasis en que cuando el tribunal cuando condenó a los responsables del hecho, ese órgano jurisdiccional solo le certificó lo conducente por el delito de falso testimonio y no por ejecución extrajudicial en grado de complicidad.

Sin embargo, tras analizar los argumentos de las partes, la jueza emitió su resolución, en la cual detalló que el Ministerio Público presentó los medios de convicción suficientes para enviarlo a debate oral y público por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos