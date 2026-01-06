Conmemoran a la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia

Este martes 6 de enero se realizó el cortejo procesional de la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia, conocida también como la Virgen del "Cornadillo".
La Parroquia Divina Providencia conmemoró el Día de Reyes en la Ciudad de Guatemala con la procesión de la Virgen de los Reyes, antigua imagen de la Inmaculada Concepción.
Josué Mejía, de Relaciones Públicas de la Hermandad de Jesús Nazareno del Desamparo, indicó que la Parroquia de la Divina Providencia, como tradicionalmente lo hace cada 6 de enero, lleva a la feligresía a la santísima Virgen de Concepción. "La fe del pueblo se ha hecho expresar en nuestras calles", indicó
Varios devotos elaboraron alfombras de pino, flores y algunos peluches para el paso de la consagrada imagen de la Virgen de los Reyes.
Los organizadores comentaron que la actividad religiosa tiene como objetivo realzar el Día de los Reyes Magos, para relatar la historia bíblica, ligada al nacimiento de Jesucristo.
Epifanía
La epifanía del niño Jesús es una manifestación que tuvo el niño Dios con los Reyes Magos del Oriente, que no pertenecían al pueblo israelí sino a lugares paganos, de acuerdo con el relato del presbítero Manuel Chilín, de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de El Calvario.
La biblia no menciona la cantidad de los Reyes ni sus nombres, pero de acuerdo con Chilín, si habla de los regalos que ellos le dieron al niño Dios: oro, incienso y mirra que representa al Rey, Dios y al hombre.
Pese a que no existe cantidad ni nombres de los Magos del Oriente, la tradición católica, desde hace ya varios años, los adopta como tres personajes llamados Melchor, Gaspar y Baltasar.
Manuel Chilín dice que hoy se debe de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, y ofrendarle nuestro trabajo, relación familiar, y todo ello se debe hacer en el nombre de Jesús.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*