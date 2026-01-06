 Conmemoran a la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia
Nacionales

Conmemoran a la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia

Católicos en la capital celebraron la epifanía del Señor con la llegada de Reyes Magos.

Compartir:
El cortejo procesional de la Virgen de los Reyes, de la Parroquia La Divina Providencia., Foto Omar Solís
El cortejo procesional de la Virgen de los Reyes, de la Parroquia La Divina Providencia. / FOTO: Foto Omar Solís

Este martes 6 de enero se realizó el cortejo procesional de la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia, conocida también como la Virgen del "Cornadillo".

La Parroquia Divina Providencia conmemoró el Día de Reyes en la Ciudad de Guatemala con la procesión de la Virgen de los Reyes, antigua imagen de la Inmaculada Concepción.

Josué Mejía, de Relaciones Públicas de la Hermandad de Jesús Nazareno del Desamparo, indicó que la Parroquia de la Divina Providencia, como tradicionalmente lo hace cada 6 de enero, lleva a la feligresía a la santísima Virgen de Concepción. "La fe del pueblo se ha hecho expresar en nuestras calles", indicó 

Varios devotos elaboraron alfombras de pino, flores y algunos peluches para el paso de la consagrada imagen de la Virgen de los Reyes.

Los organizadores comentaron que la actividad religiosa tiene como objetivo realzar el Día de los Reyes Magos, para relatar la historia bíblica, ligada al nacimiento de Jesucristo. 

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes | Foto Omar Solís

Cortejo procesional de la Virgen de los Reyes / Foto Omar Solís

Epifanía

La epifanía del niño Jesús es una manifestación que tuvo el niño Dios con los Reyes Magos del Oriente, que no pertenecían al pueblo israelí sino a lugares paganos, de acuerdo con el relato del presbítero Manuel Chilín, de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de El Calvario.

La biblia no menciona la cantidad de los Reyes ni sus nombres, pero de acuerdo con Chilín, si habla de los regalos que ellos le dieron al niño Dios: oro, incienso y mirra que representa al Rey, Dios y al hombre.

Pese a que no existe cantidad ni nombres de los Magos del Oriente, la tradición católica, desde hace ya varios años, los adopta como tres personajes llamados Melchor, Gaspar y Baltasar.

Manuel Chilín dice que hoy se debe de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, y ofrendarle nuestro trabajo, relación familiar, y todo ello se debe hacer en el nombre de Jesús.

¿Por qué se dice que los Reyes Magos traen carbón a los niños que se portan mal?

Aunque para muchos se trata solo de una anécdota, lo cierto es que sus orígenes presentan versiones muy distintas y cargadas de simbolismo.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

MARN sobre bonos de carbono: Es un pago por un servicio ambiental que incentiva a mantener el bosquet
Nacionales

MARN sobre bonos de carbono: "Es un pago por un servicio ambiental que incentiva a mantener el bosque"

06:24 PM, Ene 06
Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026t
Nacionales

Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026

07:42 PM, Ene 06
El subcampeón Municipal inicia su reacondicionamiento físicot
Deportes

El subcampeón Municipal inicia su reacondicionamiento físico

06:25 PM, Ene 06
Conmemoran a la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providenciat
Nacionales

Conmemoran a la Virgen de Concepción de la Parroquia de la Divina Providencia

08:20 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos