 Guatemala fija postura sobre Venezuela en sesión de la OEA
Nacionales

Guatemala fija postura sobre Venezuela en sesión de la OEA

La embajadora Claudia Escobar reafirmó el respaldo de Guatemala al pueblo venezolano a decidir su futuro en libertad.

La embajadora de Guatemala en la OEA, Claudia Escobar, durante la sesión para abordar la situación en Venezuela, el martes 6 de enero de 2026., OEA
La embajadora de Guatemala en la OEA, Claudia Escobar, durante la sesión para abordar la situación en Venezuela, el martes 6 de enero de 2026. / FOTO: OEA

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió de manera extraordinaria este martes 6 de enero para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó en su momento, junto a Guatemala, España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que calificaron como "acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

En la reunión, el representante permanente de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, aseguró que su país no invadió Venezuela, sino que hubo una acción de la fuerza pública que dejó la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia estadounidense.

Asimismo, aseguró que los acontecimientos que se han dado no representan una interferencia en la democracia venezolana, más bien una vía para eliminar el principal obstáculo que se interpone a la democracia.

Guatemala reitera respaldo al pueblo venezolano

La representante de Guatemala, Claudia Escobar, reiteró que el país no reconoció los resultados electorales en Venezuela donde se colocaba a Maduro como ganador.

La embajadora también reafirmó el respaldo al pueblo venezolano a decidir su futuro en libertad mediante procesos auténticamente democráticos y respetuosos de la voluntad popular.

