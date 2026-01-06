 Video muestra a hombre causando daños a patrulla de la PNC
Un video grabado por vecinos de la isla de Flores, Petén, registró el momento en que un hombre causó daños a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) la noche del lunes 5 de enero de 2026. En las imágenes se observa a un hombre robusto y sin camisa que golpea con puñetazos el vehículo policial y, posteriormente, utiliza dos palos para impactarlo en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la grabación, el hombre quiebra las luces intermitentes de la patrulla y rompe los vidrios de la puerta del piloto y del parabrisas. Segundos después continúa golpeando el capó del vehículo, hasta que el video se corta.

El hombre fue identificado como Manuel Calderón, quien, según familiares, atravesaba una crisis de tipo psiquiátrico desde días atrás y se encontraba bajo tratamiento médico.

Fue sometido por agentes y luego falleció en hospital

Testigos indicaron que, tras el incidente, varios agentes de la PNC lo redujeron al orden debido a los daños provocados al vehículo oficial y a la conducta agresiva que habría mostrado contra transeúntes, lo que representaba un riesgo para vecinos del sector.

Sin embargo, por causas aún no esclarecidas, Calderón fue trasladado al Hospital Regional de San Benito, donde falleció a su ingreso.

Familiares confirmaron el deceso y señalaron que el próximo viernes 9 de enero habría cumplido 36 años. Las causas de la muerte permanecen bajo investigación.

Autoridades anuncian investigación

La Gobernación Departamental de Petén informó que se activó el proceso correspondiente para esclarecer lo ocurrido, tomando en cuenta la participación de personal policial y el fallecimiento del ciudadano.

La institución llamó a la población a mantener la calma y confiar en las investigaciones que estarán a cargo de la PNC y el Ministerio Público, bajo un proceso objetivo y transparente.

Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma y la confianza, mientras se desarrollan las investigaciones objetivas y transparentes a cargo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, conforme a la ley y al debido proceso", manifestó la institución.

Asimismo, expresó sus condolencias a la familia del fallecido y reiteró que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, privilegiando el respeto a los derechos humanos.

Las autoridades aseguraron que se actuará con responsabilidad e imparcialidad para determinar si existe algún tipo de responsabilidad en los hechos y que continuarán informando a la ciudadanía por los canales oficiales.

