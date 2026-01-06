Motorista fallece en accidente en ruta al Atlántico

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante horas de la madrugada de este martes, 6 de enero, en el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico. En el área se mantiene un cierre vehicular parcial.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples llamadas a través de las cuales se reportaba un fuerte percance que se había registrado, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia a ese sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre en estado inconsciente, el cual presentaba traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. A un costado, permanecía la motocicleta en la que se conducía al momento del incidente.
"Al evaluar al paciente, se confirmó que carecía de signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes sobre este caso", informó un portavoz de la institución.
Agregó que la víctima mortal no pudo ser identificada, ya que no se localizaron documentos personales en el área. Tampoco se acercó alguna persona al lugar que pudiera reconocerlo.
Cierre de carriles
En el lugar del accidente se mantiene presencia de los cuerpos de socorro, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para el procesamiento respectivo de la escena. Debido a esta situación se mantiene un cierre vehicular parcial.
Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, informó que las autoridades dejaron habilitados únicamente dos carriles para movilizarse rumbo al puente Erick Barrondo. En ese contexto, el personal de la institución mantiene presencia en el lugar y está agilizando el tramo afectado.
Muertes por accidentes
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.
Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.