Tránsito complicado por incidentes viales en zona 16

Tres accidentes ocurridos en horas de la mañana de este martes, 6 de enero, generaron complicaciones en el sector de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, donde las autoridades de tránsito han implementado desvíos vehiculares.
De acuerdo con la información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas, el conductor de un cabezal perdió el control del volante y el vehículo impactó contra un poste en la 21 calle de la colonia Kanajuyú II.
La referida estructura, que forma parte del sistema del alumbrado público, quedó derribada debido a la fuerte colisión. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.
Esta situación impactó en la movilidad vial en el sector, ya que los dos carriles quedaron obstaculizados por el poste de concreto y los cables que sostenía.
"La Policía MT hace la coordinación con la empresa para llegar a un acuerdo por daños provocados. Mientras tanto, se mantiene un desvío vehicular", dijo.
Vehículos volcados
Un automóvil tipo sedan quedó volcado sobre la cinta asfáltica tras un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la 4ª avenida y 7ª calle de la zona 16, en el ingreso a un centro universitario.
El hecho no dejó personas lesionadas. El principal impacto es el cierre parcial que generó en el tramo, pues permanece ocupando uno de los carriles.
La PMT implementó la coordinación necesaria para que se lleven a cabo las maniobras y poder retirar el obstáculo y habilitar el tránsito.
Un segundo vehículo volcó en el sector de la zona 16, específicamente en el bulevar La Montaña y 7ª avenida. El conductor perdió el control del volante y esto generó que se diera este percance.
"El carro volcó y quedó en posición normal tras impactar contra varias señales de tránsito del arriate y de una banqueta. Ya se trabaja en la habilitación del tránsito", dijo Montejo.
También compartió que los cuerpos de socorro le brindaron asistencia al automovilista en el lugar, pues no fue necesario su traslado a un centro asistencial.