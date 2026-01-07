Cisterna de combustible vuelca en ruta Interamericana

Un camión cisterna cargado con combustible quedó volcada luego de que, por causas no establecidas, el conductor perdiera el control del volante cuando transitaba por el kilómetro 104 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Chupol, Quiché.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a esta emergencia, por lo que de inmediato trasladaron a personal de varias compañías con equipos de motobombas y ambulancias debido a que hay derrame de combustible.
Hans Lemus, vocero de la institución, informó que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria al piloto, identificado como Marvin Hernández, de 32 años, quien solo presentaba crisis nerviosa.
Paso cerrado hacia occidente
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se trasladaron brigadas de la institución a este sector para darle seguimiento a la emergencia registrada.
Asimismo, indicó que el paso se encuentra temporalmente cerrado hacia occidente, mientras se realizan las gestiones necesarias para el retiro del vehículo y la limpieza correspondiente.
Prevención por riesgo de incendio
El socorrista indicó que en el área se mantienen las acciones correspondientes al protocolo para este tipo de casos, donde existe el riesgo de que surja un incendio tomando en cuenta el tipo de material que era transportado.
"Se mantiene un perímetro de seguridad para evitar que alguien esté en el sector si llegará a prender en llamas el combustible", explicó.
El manejo de combustible conlleva diversos riesgos que deben ser controlados mediante prácticas seguras y procedimientos adecuados. Entre los principales peligros se encuentran los incendios y explosiones provocados por la inflamabilidad del combustible y la acumulación de vapores, así como la exposición del personal a sustancias tóxicas que pueden afectar la salud por inhalación o contacto con la piel.
Este material representa un alto riesgo de incendio debido a su fácil inflamación y a la presencia de vapores que pueden encenderse con chispas, calor o llamas abiertas. Un manejo, almacenamiento o ventilación inadecuados aumentan la probabilidad de incendios, poniendo en peligro a las personas y el medio ambiente.