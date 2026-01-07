Tirorteo en ruta al Pacífico: Guardaespaldas sin cargos

El Juzgado de Instancia Penal de Turno del departamento de Escuintla favoreció con la falta de mérito al guardaespaldas que acompañaba al trabajador de una maquila, quien fue atacado por desconocidos el pasado lunes en la ruta al Pacífico.
El Ministerio Público (MP) buscaba procesar a esta persona por el delito de portación ilegal de arma de fuego; sin embargo, el órgano jurisdiccional consideró que no existían los indicios necesarios para que enfrentara un proceso penal.
El hecho con el que se vincula al trabajador de seguridad privada ocurrió el pasado 5 de enero en el kilómetro 32.5 de la carretera que conduce hacia el Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.
En esa ocasión, los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia a este sector después de que se les notificara por parte de los transeúntes sobre una balacera que había ocurrido poco después del mediodía.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro de un carro tipo camioneta a un hombre que presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Crimen captado en video
En las redes sociales circulan grabaciones del momento exacto en el que ocurrió el crimen contra esta persona en la ruta al Pacífico. En el video se puede observar a un individuo realizando múltiples disparos contra el vehículo donde se encontraba la víctima.
El sospechoso se desplaza a pie y activa su arma de fuego ante la vista de los conductores de varios vehículos que se encuentran en el lugar y se vieron obligados a detener la marcha ante este incidente de violencia.
Tras cometer la agresión, el individuo sube a una camioneta, aparentemente conducida por alguno de sus cómplices, que se encuentra adelante de donde está el carro de la víctima. Después, huye del lugar.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7