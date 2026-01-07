 Rescate de grandes felinos por tenencia ilegal en El Progreso
Nacionales

Rescatan grandes felinos tras denuncia de tenencia ilegal en El Progreso

Autoridades confiscaron un tigre y un león en El Progreso tras una denuncia por tenencia ilegal; serán reubicados en un lugar acorde a sus necesidades.

Compartir:
Felinos rescatados en El Progreso ,
Felinos rescatados en El Progreso / FOTO:

Autoridades llevaron a cabo este miércoles, 7 de enero, el decomiso de un tigre y un león que se encontraban en una propiedad privada en El Progreso, sin los permisos legales requeridos para su tenencia. El operativo, resultado de una denuncia presentada en octubre de 2025 ante el Ministerio Público, permitió confirmar la presencia de estos grandes felinos en el municipio de San Antonio La Paz.

La investigación surgió tras información remitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y una inspección efectuada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Durante la inspección se verificó que ambos ejemplares, un tigre (Panthera tigris) y un león (Panthera leo), carecían de la autorización correspondiente que regula su tenencia legal en propiedades privadas en el país.

Foto embed
Felinos rescatados en El Progreso - CONAP

Allanamiento y decomiso de los felinos

El 29 de diciembre de 2025, equipos del Ministerio Público, la División de Protección a la Naturaleza y la Dirección Regional Oriente del CONAP realizaron un allanamiento en el inmueble señalado. Durante esta acción, las autoridades incautaron a los dos felinos, en cumplimiento de las leyes de protección ambiental y vida silvestre.

La coordinación entre la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, autoridades ambientales y personal especializado permitió asegurar el bienestar de los animales decomisados y garantizar que el procedimiento se realizara conforme a los protocolos establecidos.

Foto embed
Felinos rescatados en El Progreso - CONAP

Medidas veterinarias y protocolo de traslado

Tras la intervención, un médico veterinario asignado al caso brindó recomendaciones específicas para el manejo de los ejemplares. El especialista indicó que ambos felinos debían permanecer bajo observación y que su traslado únicamente podría efectuarse una vez que cumplieran un ayuno mínimo de 24 horas. Esto se estableció para respetar los protocolos de sedación y minimizar cualquier riesgo para la salud de los animales durante su movilización.

Como los felinos habían sido alimentados previamente, el operativo de traslado se pospuso hasta el 7 de enero, fecha en la cual los animales serían llevados a un recinto con condiciones adecuadas para su resguardo. Los especialistas enfatizaron la importancia de garantizar instalaciones óptimas que respondan a las necesidades particulares de estas especies.

Posteriormente se informó que los felinos serán trasladados a una colección debidamente inscrita en la Dirección General de Oriente de Conap que cuentan con los requerimientos para resguardar a estas especies. 

Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Presupuesto 2026: Finanzas expone brecha y acciones para buscar ampliaciónt
Nacionales

Presupuesto 2026: Finanzas expone "brecha" y acciones para buscar ampliación

10:14 AM, Ene 07
Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026t
Nacionales

Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026

09:32 AM, Ene 07
Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacíficot
Nacionales

Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacífico

08:39 AM, Ene 07
¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa t
Farándula

¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa

10:55 AM, Ene 07

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos