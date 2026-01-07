Rescate de grandes felinos por tenencia ilegal en El Progreso

Autoridades llevaron a cabo este miércoles, 7 de enero, el decomiso de un tigre y un león que se encontraban en una propiedad privada en El Progreso, sin los permisos legales requeridos para su tenencia. El operativo, resultado de una denuncia presentada en octubre de 2025 ante el Ministerio Público, permitió confirmar la presencia de estos grandes felinos en el municipio de San Antonio La Paz.
La investigación surgió tras información remitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y una inspección efectuada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Durante la inspección se verificó que ambos ejemplares, un tigre (Panthera tigris) y un león (Panthera leo), carecían de la autorización correspondiente que regula su tenencia legal en propiedades privadas en el país.
Allanamiento y decomiso de los felinos
El 29 de diciembre de 2025, equipos del Ministerio Público, la División de Protección a la Naturaleza y la Dirección Regional Oriente del CONAP realizaron un allanamiento en el inmueble señalado. Durante esta acción, las autoridades incautaron a los dos felinos, en cumplimiento de las leyes de protección ambiental y vida silvestre.
La coordinación entre la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente, autoridades ambientales y personal especializado permitió asegurar el bienestar de los animales decomisados y garantizar que el procedimiento se realizara conforme a los protocolos establecidos.
Medidas veterinarias y protocolo de traslado
Tras la intervención, un médico veterinario asignado al caso brindó recomendaciones específicas para el manejo de los ejemplares. El especialista indicó que ambos felinos debían permanecer bajo observación y que su traslado únicamente podría efectuarse una vez que cumplieran un ayuno mínimo de 24 horas. Esto se estableció para respetar los protocolos de sedación y minimizar cualquier riesgo para la salud de los animales durante su movilización.
Como los felinos habían sido alimentados previamente, el operativo de traslado se pospuso hasta el 7 de enero, fecha en la cual los animales serían llevados a un recinto con condiciones adecuadas para su resguardo. Los especialistas enfatizaron la importancia de garantizar instalaciones óptimas que respondan a las necesidades particulares de estas especies.
Posteriormente se informó que los felinos serán trasladados a una colección debidamente inscrita en la Dirección General de Oriente de Conap que cuentan con los requerimientos para resguardar a estas especies.
Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7