Cinco heridos en volcadura de picop en Totonicapán

Cinco personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró este jueves, 8 de enero, en un sector del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, en el departamento de Totonicapán.
En horas de la tarde, se reportó que un vehículo tipo picop quedó volcado sobre la vía pública. Las causas del percance todavía no han sido establecidas.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Francisco El Alto, Totonicapán, atendieron la emergencia y constataron que los tripulantes del automóvil se encontraban lesionados.
De acuerdo con Cecilio Chacaj, vocero de la institución, se les brindó asistencia pre-hospitalaria a los pacientes y posteriormente fueron trasladados a bordo de las unidades AD-56 y RD-119 hacia la emergencia del hospital de Totonicapán, ya que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Hasta el momento, las identidades de los pacientes no han sido establecidas.
Muertes por accidentes
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.
Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) también ha revelado datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.