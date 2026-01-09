Anuncian cierres por instalación de pasarela en calzada Aguilar Batres

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva recordó que este sábado 10 de enero, será instalada la pasarela en la 37 calle, y calzada Raúl Aguilar Batres que fue dañada en octubre del año pasado por un accidente de tránsito.
Los trabajos inician a las 19:00 horas, pero el cierre total de la vía se dará a las 22:00 horas, "Será un cierre total tanto hacia el sur como hacia la ciudad capital, es importante buscar vías alternas como el sector de la avenida Petapa, bulevar suy de San Cristóbal para dirigirse al sur", indicó Dalia Santos portavoz de la PMT de Villa Nueva.
Agentes de la PMT de Villa Nueva trabajarán en conjunto con los agentes de la PMT de la Ciudad de Guatemala, detalló Santos.
La madrugada del 18 de octubre, dicha pasarela colapsó luego de que un vehículo de transporte pesado, que trasladaba un cilindro de gran tamaño, impactara contra su estructura.
El hecho ocurrió frente al Liceo Javier, en el sector conocido como Parada Javier, con dirección hacia la ciudad de Guatemala. A raíz del impacto, la estructura se vino abajo por completo, provocando el cierre total de la ruta en los carriles principales, auxiliares y del Transmetro.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*