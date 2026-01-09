 Anuncian cierres por instalación de pasarela en calzada Aguilar Batres
Nacionales

Anuncian cierres por instalación de pasarela en calzada Aguilar Batres

Este sábado las autoridades continuarán con la instalación de la pasarela en la 37 calle, y calzada Raúl Aguilar Batres.

Compartir:
PMT recuerda que este sábado será instalada la pasarela en la 37 calle, Calzada Raúl Aguilar Batres., Captura de pantalla
PMT recuerda que este sábado será instalada la pasarela en la 37 calle, Calzada Raúl Aguilar Batres. / FOTO: Captura de pantalla

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de  Villa Nueva recordó que este sábado 10 de enero, será instalada la pasarela en la 37 calle,  y calzada Raúl Aguilar Batres que fue dañada en octubre del año pasado por un accidente de tránsito.

Los trabajos inician a las 19:00 horas, pero el cierre total de la vía se dará a las 22:00 horas, "Será un cierre total tanto hacia el sur como hacia la ciudad capital, es importante buscar vías alternas como el sector de la avenida Petapa, bulevar suy de San Cristóbal para dirigirse al sur", indicó Dalia Santos portavoz de la PMT de Villa Nueva. 

Agentes de la PMT de Villa Nueva trabajarán en conjunto con los agentes de la PMT de la Ciudad de Guatemala, detalló Santos. 

La madrugada del 18 de octubre, dicha pasarela colapsó luego de que un vehículo de transporte pesado, que trasladaba un cilindro de gran tamaño, impactara contra su estructura. 

El hecho ocurrió frente al Liceo Javier, en el sector conocido como Parada Javier, con dirección hacia la ciudad de Guatemala. A raíz del impacto, la estructura se vino abajo por completo, provocando el cierre total de la ruta en los carriles principales, auxiliares y del Transmetro.

MP reacciona a ampliación de sanciones de la UE

El Ministerio Público indicó que tales “sanciones” impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico y no tienen efectos legales en Guatemala.

Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Hallan 10 osamentas en Petén durante exhumaciones por el conflicto armadot
Nacionales

Hallan 10 osamentas en Petén durante exhumaciones por el conflicto armado

04:27 PM, Ene 09
Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampiónt
Nacionales

Salud informa sobre alerta epidemiológica por casos de sarampión

03:23 PM, Ene 09
Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicost
Deportes

Kylian Mbappé, 12 goles contra Barcelona y una deuda en clásicos

01:58 PM, Ene 09
¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?t
Internacionales

¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?

05:39 PM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos