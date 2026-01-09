 Varios heridos tras accidente en Totonicapán
Nacionales

Bomberos auxilian a 15 personas tras accidente en Totonicapán

Un picop se accidentó en la cumbre de San Francisco El Alto.

Al menos 15 personas viajaban en el picop accidentado en Totonicapán., Bomberos Municipales Departamentales
Al menos 15 personas viajaban en el picop accidentado en Totonicapán. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Varias personas resultaron afectadas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido este viernes, 9 de enero, en la cumbre de San Francisco El Alto, en el departamento de Totonicapán. Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar.

En el referido punto ocurrió un percance en el que el conductor de un picop, por causas no establecidas, perdió el control del volante y esto generó que el vehículo saliera de la ruta y colisionara contra una piedra que estaba en la orilla de la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, las unidades RD-119 y AD-56 se movilizaron de inmediato al lugar, donde los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia a 15 personas que iban en el interior del automóvil.

"Seis de estas personas, incluidos cuatro adultos y dos menores, presentaban lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial privado para recibir atención médica", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Foto embed
Seis personas heridas tras el accidente en Totonicapán fueron trasladadas a un hospital. - Bomberos Municipales Departamentales

Reciente incidente vial en Totonicapán

Cinco personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró el pasado 8 de enero en un sector del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, en el departamento de Totonicapán.

En horas de la tarde, se reportó que un vehículo tipo picop quedó volcado sobre la vía pública. Las causas del percance no fueron establecidas.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Francisco El Alto, Totonicapán, atendieron la emergencia y constataron que los tripulantes del automóvil se encontraban lesionados.

Chacaj informó en esa ocasión que se les brindó asistencia pre-hospitalaria a los pacientes y posteriormente fueron trasladados hacia la emergencia del hospital de Totonicapán, ya que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

