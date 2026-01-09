 Se incrementan las muertes por heridas de arma de fuego
Nacionales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025

Por el contrario, los fallecimientos por lesiones con arma blanca marcaron una reducción.

Compartir:
Foto ilustrativa de archivo.
Escena del Crimen / FOTO:

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas este viernes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

* Le puede interesar:

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

Las medidas contra presuntos responsables de afectar la democracia y el estado de derecho se mantendrán hasta enero de 2027.

Más detalles sobre la criminalidad y violencia en el país

El Ministerio de Gobernación señaló que las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León permitieron que 110 de los 340 municipios del país no registraran homicidios en 2025. Las localidades pertenecen a 15 de los 22 departamentos. La lista la encabeza Huehuetenango, con 21 de sus 31 municipios libres de crímenes de este tipo.

Datos de dicha cartera dan cuenta de que el año pasado las fuerzas de seguridad capturaron a 44.738 personas por diferentes delitos y desarticularon 139 estructuras criminales.

Entre los detenidos figuran 653 acusados de asesinato, así como 664 integrantes activos de la pandilla del Barrio 18 y 309 de la Mara Salvatrucha (MS).

Los operativos desarrollados por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron la incautación de 3.835 armas de fuego de diferentes calibres en todo el país.

En Portada

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025t
Nacionales

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025

12:01 PM, Ene 09
Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026

12:15 PM, Ene 09
Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolist
Internacionales

Rompe el silencio esposa de mujer abatida a tiros por el ICE en Minneapolis

02:17 PM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos