 Familia guatemalteca detenida en EE. UU. por apuñalamiento
Nacionales

Familia guatemalteca detenida en EE. UU. por caso de apuñalamiento

Los integrantes del grupo familiar, de origen guatemalteco, son acusados de apuñalar a un hombre en Nuevo México, EE. UU.

Los cuatro detenidos son los principales sospechosos del asesinato de otro guatemalteco., Oficina del Sheriff.
Los cuatro detenidos son los principales sospechosos del asesinato de otro guatemalteco. / FOTO: Oficina del Sheriff.

Después de un hecho de violencia ocurrido en Mesa Drive, Lovington, Nuevo México, Estados Unidos (EE. UU.), una familia guatemalteca, integrada por cuatro personas, fue detenida por las autoridades locales. En un parte oficial, las autoridades describieron que la Oficina del Sheriff del Condado de Lea respondió al reporte de una persona fallecida en la cuadra 2800 del lugar antes descrito.

En ese lugar, los agentes de la localidad localizaron a un hombre fallecido, identificado como Elvis Santos, de 23 años. Según la versión oficial, el fallecido era residente de Tatum, Nuevo México, y se investiga si es parte de la familia guatemalteca.

"Los hallazgos preliminares indican que la causa de la muerte fue una puñalada mortal", precisó la fuente. Tras una notificación enviada a la División de Investigaciones Criminales, expertos acudieron al lugar para realizar una investigación exhaustiva, afirma un comunicado.

Como parte de las averiguaciones, los agentes acudieron al Hospital Nor-Lea para informar sobre una segunda persona con puñaladas. El individuo fue identificado como Elman Franco, de 26 años.

Identifican a los miembros de la familia guatemalteca

Según el documento, Franco y otras personas fueron trasladadas a la Oficina del Sheriff del Condado de Lea para ser interrogadas y, a lo largo de la investigación, se ejecutaron múltiples órdenes de registro.

"Con base en las pruebas recabadas, los investigadores identificaron a sospechosos relacionados con el incidente y se emitieron órdenes de arresto", añadieron.

Entre los detenidos figura Elder Misael Franco, de 29 años, en Lovington, Nuevo México, por el delito de asesinato (delito grave de primer grado). Además, le acusan de soborno, intimidación de un testigo (delito grave de tercer grado), secuestro (delito grave de segundo grado), manipulación de pruebas (delito grave de tercer grado) y agresión con agravantes (delito grave de cuarto grado).

El segundo detenido es Elman Canuel Franco, 26 años, en el mismo lugar, a quien le acusan de asesinato (delito grave de primer grado), soborno, intimidación de un testigo (delito grave de tercer grado), secuestro (delito grave de segundo grado) y manipulación de pruebas (delito grave de tercer grado).

El tercer guatemalteco es Ángel Rene Franco, de 36 años, ubicado en Hobbs, Nuevo México, a quien le acusan de manipulación de pruebas (delito grave de tercer grado).

Maylina Naveli Santos, 28 años, es la cuarta detenida y única mujer guatemalteca, quien fue encontrada en Lovington, Nuevo México, a quien también le señalan de manipulación de pruebas.

Según la información oficial, Ángel Franco fue arrestado en el condado de Lea, y todos los demás sospechosos fueron arrestados en el condado de Erie, que no pertenece a Nuevo México.

Al respecto también se refirió la Oficina del Sheriff del Condado de Erie, que indicó que esta es una investigación activa y en curso, y no hay nueva información disponible por el momento.

Según las autoridades, el fallecido también es de origen guatemalteco.

La Oficina del Sheriff compartió fotos de los detenidos. - Oficina del Sheriff

