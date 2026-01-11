Invitan a la fiesta del Señor de Esquipulas 2026 en zona 11 /

Fieles católicos festejarán el Día del Cristo Negro de Esquipulas en diferentes templos durante esta semana y, a partir de este domingo (11/01/2026) ya pueden visitar la feria instalada frente a la Parroquia Nuestro Señor Jesucristo Crucificado De Esquipulas, en la zona 11 capitalina. Estela de Pérez, integrante del equipo de liturgia y ministra extraordinaria, anunció que en ese lugar celebrarán al menos cuatro misas el 15 de enero, día de mayor festividad.
Asimismo, un panfleto compartido frente al recinto religioso establece un programa de servicios que empiezan el 10 de enero y continúan el 14, 15 y 18, respectivamente. Por ese lado, Pérez compartió que frente a Esquipulitas Mariscal ya cuenta con actividades y varios locales de feria.
La ministra agregó que además de los servicios religiosos del 15 de enero, en honor al Cristo Negro, también contarán con juegos pirotécnicos, luces y toritos. No obstante, aclaró que los festejos no terminarán ahí, porque la feria continuará en el recinto hasta el domingo 18 de enero.
La devota agregó que los puestos de la feria permanecen dentro del parqueo de la parroquia.
"Como todos los años decimos a todos los fieles, especialmente aquellas personas que son muy devotas del Señor de Esquipulas, que aquí los estamos esperando", expresó Estela de Pérez.
Invitan a disfrutar de la gastronomía de la feria
La devota añadió que los feligreses serán recibidos en la iglesia con "todo el cariño que se merecen". Agregó que en el tema del parqueo, habrá espacios afuera y personas que se dedicarán a cuidar de los vehículos.
Pérez instó a los fieles a que lleguen a disfrutar de los antojitos típicos, porque hay un menú renovado con crepas, salchichas en palitos y comida chapina, entre otros.
Dentro de su mensaje, Pérez instó a tener los ojos siempre puestos en Dios, "porque sabemos que sella la esperanza que tenemos en Él".
La feligresa instó a apoyar a lo comerciantes de comida, porque todo lo recaudado será de beneficio económico para la parroquia. Además, subrayó que el 18 de enero tendrán una venta de tamales y panes con chile relleno en el lugar.
Pérez instó a evangelizar "para que más gente tenga esa confianza, esa fe y esa paz que nosotros tenemos en el camino del Señor".