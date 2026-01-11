 Presunta extorsionista tenía 3 órdenes de captura en Mixco
Presunta extorsionista tenía tres órdenes de captura en Mixco

La PNC informó que la detenida tenía señalamientos por extorsión desde el 2015.

La señalada fue detenida en la zona 1 de Chimalternango., PNC de Guatemala
La señalada fue detenida en la zona 1 de Chimalternango. / FOTO: PNC de Guatemala

Agentes que integran la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de una mujer, señalada de ser presunta extorsionista con tres órdenes de captura en el municipio de Mixco. Las autoridades precisaron que la aprehensión se ejecutó en la zona 1 de Chimaltenango en un operativo de rutina.

La PNC explicó que las órdenes de detención contra la presunta extorsionista se emitieron en 2015, 2018 y 2025 por un juzgado del municipio de Mixco, departamento de Guatemala. Asimismo, los uniformados consignaron que la detenida se identifica como María Lisbeth Quiñónez, de 54 años.

