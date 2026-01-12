 Elecciones CANG: CACIF llama a una participación responsable
Elecciones CANG: CACIF llama a una participación responsable

Las planillas 4 y 5 participan este martes 13 de enero, en la segunda vuelta para integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del TSE.

Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE., Omar Solís/Emisoras Unidas
Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

En el marco de la segunda vuelta de elección del representante titular y suplente para integrar la Comisión de Postulación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidió una participación responsable. 

"La participación responsable fortalece la institucionalidad", manifestó el Cacif.

El Cacdif detalló que este 13 de enero se realiza la segunda vuelta para elegir a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Comisión de Postulación del TSE.

"Infórmate y participa, tu voto es parte del compromiso con el Derecho y el país" señaló  el CACIF.

Las planillas 4 y 5 que aspiran a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) avanzaron a segunda vuelta, tras concluir el proceso de elección realizado la noche de este lunes 5 de enero.

La planilla 4 corresponde a Gregorio José Saavedra Zepeda como titular y a Edgar René Ortíz Romero como suplente, mientras que la planilla 5 es integrada como María Alicia Ovalle Gramajo, titular, y José Pablo Pacheco Samayoa, suplente.

Misión de la OEA en Guatemala acompañó elección en el CANG

La Misión de la OEA registró actividades proselitistas y entrega de alimentos y bebidas a los agremiados que participaron en la elección.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

