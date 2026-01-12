Elecciones CANG: CACIF llama a una participación responsable

En el marco de la segunda vuelta de elección del representante titular y suplente para integrar la Comisión de Postulación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidió una participación responsable.
"La participación responsable fortalece la institucionalidad", manifestó el Cacif.
El Cacdif detalló que este 13 de enero se realiza la segunda vuelta para elegir a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Comisión de Postulación del TSE.
"Infórmate y participa, tu voto es parte del compromiso con el Derecho y el país" señaló el CACIF.
Las planillas 4 y 5 que aspiran a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) avanzaron a segunda vuelta, tras concluir el proceso de elección realizado la noche de este lunes 5 de enero.
La planilla 4 corresponde a Gregorio José Saavedra Zepeda como titular y a Edgar René Ortíz Romero como suplente, mientras que la planilla 5 es integrada como María Alicia Ovalle Gramajo, titular, y José Pablo Pacheco Samayoa, suplente.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*