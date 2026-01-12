 Identifican cadáveres encontrados en Mixco y la capital
Nacionales

Identifican cuerpos hallados en la vía pública

Entre las víctimas hay un menor de edad.

El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera, en Villa Canales., Bomberos Voluntarios
El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera, en Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) brindó detalles este lunes, 12 de enero, con respecto a los estudios realizados para identificar los cuerpos que fueron abandonados recientemente en Mixco y la ruta que conecta el municipio de Villa Canales con la Ciudad de Guatemala.

Según los resultados de los análisis forenses, se determinó que el cadáver localizado en el kilómetro 11 de la avenida Hincapié, zona 13 capitalina, corresponde a un menor de 13 años de edad.

Los especialistas determinaron que la causa de muerte del adolescente fue asfixia por estrangulación.

El fallecido fue dejado por desconocidos a un costado de la carretera, en una cuneta, envuelto en nailon y sábanas. El hallazgo se dio el pasado jueves, cuando transeúntes notaron un bulto sospechoso en el sector y notificaron a las autoridades.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025

Por el contrario, los fallecimientos por lesiones con arma blanca marcaron una reducción.

Cuerpos abandonados en El Naranjo

La semana pasada hubo dos incidentes en los que fueron localizados tres cadáveres de personas envueltos en nailon que fueron abandonados en un sector del bulevar El Naranjo, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala, en cercanías del puente del mismo nombre.

Uno de los incidentes ocurrió el lunes 5 de enero, cuando presumiblemente desde un vehículo fueron lanzadas hacia una banqueta varias bolsas negras que después se determinó que contenían los restos de una persona. Tres días después, en el mismo lugar se hallaron otros dos cadáveres.

Tras realizar las diligencias respectivas, el Inacif pudo identificar uno de los cuerpos es el de Julio Antonio Chivalán Cotzajay y la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Con respecto a los otros dos, se informó que todavía no ha sido identificado y permanecen como XX. Para uno de los casos, el dictamen científico confirmó que murió por heridas producidas por arma blanca.

Foto embed
Los cuerpos fueron encontrados en cercanías del puente El Naranjo, Mixco. - Bomberos Municipales

Muertes en Guatemala

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas por el Inacif recientemente.

La entidad detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco. Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

