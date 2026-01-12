 Inauguran restauración del Palacio Legislativo
Inauguran restauración del Palacio Legislativo

Es la primera restauración en más de 90 años, aseguró el presidente del Congreso, Nery Ramos.

Así se observa el frontispicio del Congreso de la República, Foto Omar Solís
Así se observa el frontispicio del Congreso de la República

La noche de este lunes 12 de enero se inauguró los trabajos de restauración del Palacio Legislativo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el presidente, del Congreso, Nery Ramos, en más de 90 años de su edificación, el Palacio Legislativo no había sido sometido a trabajos de restauración integral.

Ramos indicó que el proceso de restauración inicio en abril del 2025 bajo la supervisión del arquitecta del Congreso de la República, Karla Solorzano y los arquitectos Rony Chávez y Francisco Lemús del Ministerio de Cultura y Deportes enfocándose principalmente en la recuperación estructural; cambio de techo; sistemas eléctricos y preservación del valor histórico de este Palacio, "Hoy entregamos a las presentes y futuras generaciones un edificio renovado respetando su esencia arquitectónica fortalecido en su estructura", indicó el presidente del Congreso. 

Ramos destacó que por primera vez desde su construcción el Palacio Legislativo ha sido sometido a un proceso integral de remozamiento y restauración que abarca sus elementos más emblemáticos como lo es el frontispicio. 

La labor de recuperación del Palacio Legislativo inició después de ocho años que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) efectuó una revisión exhaustiva del recinto, en donde, de acuerdo con el informe final, detectó varios problemas en los ambientes, especialmente por deterioro, debido principalmente a la antigüedad de las instalaciones del edificio.

El Palacio Legislativo, que fue inaugurado el 1 de marzo de 1934, durante la gestión del Presidente Jorge Ubico Castañeda; de acuerdo con registros del Instituto de Antropología e Historia, el edificio se comenzó a construir durante el gobierno de Lázaro Chacón, entre 1926-1930.

El Congreso detalló que se invirtieron Q6.9 millones en la restauración del Palacio Legislativo y fue incluida en el Presupuesto del Organismo Legislativo La labor de restauración está a cargo de la empresa Arcos Proyectos, Sociedad Anónima. 

