 Congreso convoca a diputados: primera sesión de 2026
Nacionales

Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026

Entre los temas de agenda se encuentran aspectos relacionados con las elecciones de segundo grado que se desarrollarán en el país.

El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso., Omar Solís/Emisoras Unidas
El Congreso abordará el tema de Comisiones de Postulación al finalizar el receso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión Permanente del Congreso de la República convocó de manera oficial a la celebración de la décimo cuarta sesión extraordinaria, que sería la primera plenaria de 2026, la cual se llevará a cabo el próximo 13 de enero a partir de las 14:00 horas.

Entre los puntos de agenda para esta sesión se encuentra la discusión y aprobación del acuerdo que convoca a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

El Legislativo cerró en noviembre pasado el segundo período de sesiones ordinarias y conformó en ese momento la respectiva comisión permanente, que quedó a cargo de todas las funciones de la Junta Directiva durante el período de receso de labores en ese organismo.

La Comisión Permanente para el segundo periodo extraordinario quedará conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Nery Ramos y Ramos.
  • Vocales: Gerson Barragán, Jorge Ayala y Kevyn Escobar.
  • Secretarios: Juan Carlos Rivera, Sabino Velásquez y José Pablo Mendoza.

La función de esta comisión es garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales mientras el Congreso se encuentra en receso.

En los próximos días se abrirá el primer período ordinario de sesiones, que arrancaría con la toma de posesión de la junta directiva 2026-2027, misma que presidirá Luis Contreras, legislador del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Presidente Arévalo resalta importancia de elecciones previstas para 2026

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó el pasado domingo la importancia de las elecciones este año para designar a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público y al contralor General de Cuentas.

En un mensaje divulgado en cadena nacional, Arévalo de León calificó como "crucial" el año 2026 por los procesos "decisivos" para "elegir nuevas autoridades". De igual manera, el mandatario recordó que este año también le tocará al mismo gobernante elegir al nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

"Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones", expuso el gobernante.

