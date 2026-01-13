 Suspenden audiencia intermedia de Esteban Toc por recusación pendiente
Nacionales

Suspenden audiencia intermedia de Esteban Toc por recusación pendiente

El exlíder indígena está señalado en un caso relacionado con las manifestaciones de 2023.

Compartir:
El exlíder indígena de Sololá, Esteban Toc, en Tribunales previo a una audiencia el miércoles 3 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exlíder indígena de Sololá, Esteban Toc, en Tribunales previo a una audiencia el miércoles 3 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia de etapa intermedia de Esteban Toc, exlíder indígena del departamento de Sololá, quien enfrenta proceso penal por su presunta participación en las manifestaciones ciudadanas realizadas en 2023.

El órgano jurisdiccional no pudo llevar a cabo la diligencia prevista para este martes 13 de enero debido a una recusación que esta pendiente de ser resuelta.

La acción deberá ser conocida por la Sala Tercera de Apelaciones y fue planteada por la Fundación contra el Terrorismo contra el titular del referido juzgado, Arnulfo Carrera, por considerar que tiene una amistad con el procesado.

En ese sentido, se informó que la audiencia será reprogramada hasta que la sala conozca y resuelva el referido recurso legal. Entonces, no hay una fecha específica, por ahora.

En Portada

Capturan a pareja del Smoking, reo fugado de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a pareja del "Smoking", reo fugado de Fraijanes II

01:07 PM, Ene 13
Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSEt
Nacionales

Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE

01:18 PM, Ene 13
Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tenat
Deportes

Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tena

01:53 PM, Ene 13
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadast
Farándula

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas

12:05 PM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos