Suspenden audiencia intermedia de Esteban Toc por recusación pendiente

El Juzgado Quinto Penal suspendió la audiencia de etapa intermedia de Esteban Toc, exlíder indígena del departamento de Sololá, quien enfrenta proceso penal por su presunta participación en las manifestaciones ciudadanas realizadas en 2023.
El órgano jurisdiccional no pudo llevar a cabo la diligencia prevista para este martes 13 de enero debido a una recusación que esta pendiente de ser resuelta.
La acción deberá ser conocida por la Sala Tercera de Apelaciones y fue planteada por la Fundación contra el Terrorismo contra el titular del referido juzgado, Arnulfo Carrera, por considerar que tiene una amistad con el procesado.
En ese sentido, se informó que la audiencia será reprogramada hasta que la sala conozca y resuelva el referido recurso legal. Entonces, no hay una fecha específica, por ahora.