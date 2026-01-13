 Incendio consume viviendas en la zona 21
Nacionales

Incendio consume viviendas en la zona 21

Al menos cuatro inmuebles se vieron afectados.

Los equipos atacaron el fuego desde distintos puntos para finalmente lograr sofocarlo., Bomberos Voluntarios
Los equipos atacaron el fuego desde distintos puntos para finalmente lograr sofocarlo. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro trabajaron en la extinción y combate de un incendio estructural declarado este martes, 13 de enero, en el asentamiento Nuevo Amanecer, en la colonia Guajitos, zona 21 de la Ciudad de Guatemala.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, se prendieron en llamas al menos cuatro viviendas, por lo que fue necesario el traslado de varias unidades contra incendios y de abastecimiento a este sector.

Los técnicos en urgencias médicas aplicaron el protocolo correspondiente y atacaron el fuego desde distintos puntos con el objetivo de sofocarlo y evitar que continuara propagándose.

Tras más de una hora de trabajo y la aplicación de aproximadamente 10 mil galones de agua, finalmente los socorristas pudieron apagar las llamas que ponían en riesgo a los habitantes del referido asentamiento.

"Se dieron por finalizadas las labores de combate y extinción del incendio en la zona 21. Nuestro personal lo ha controlado al 100 por ciento y se avanzó a la fase de descombramiento y enfriamiento de escombros para posteriormente pasar a la liquidación", 

detalló el portavoz de la institución, Leandro Amado.

Preliminarmente se informó que este hecho no dejó personas heridas, solamente daños materiales que, hasta el momento, no han sido cuantificados.

El vocero explicó que las residencias afectadas quedaron prácticamente "reducidas a cenizas" debido a la magnitud de este incidente.

Piden precaución por incendios

Los cuerpos de socorro han dado a conocer que en esta temporada generalmente se presentan incendios en distintos puntos del país.

En esta ocasión, se ha repetido el escenario de años anteriores, pues son múltiples las emergencias que se han presentado relacionadas con fuego que consume inmuebles y áreas forestales.

En ese sentido, reiteraron las recomendaciones para reducir la posibilidad de que ocurran incendios:

  • Evitar conectar todas las luces de árboles y nacimientos navideños en una misma fuente, pues existe el riesgo de sobrecarga eléctrica o cortocircuito.
  • Estar pendientes de las velas que se dejan en altares o nacimientos, ya que pueden caerse o deshacerse y generar focos de incendio.
  • Manipular con precaución el fuego que se utiliza para cocinar en los hogares, ya que se acostumbra hacer grandes cantidades de alimentos y si no se tiene la atención adecuada puede existir riesgo de incendio.
  • No dejar cargadores de celulares conectados si no están siendo utilizados, pues también pueden ser focos de fuego.
  • Tener precaución al utilizar juegos pirotécnicos y supervisar en todo momento a los menores de edad que tengan acceso a este tipo de productos.

