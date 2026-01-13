Municipalidad de Sololá pide prevención contra el sarampión

La Municipalidad Indígena de Sololá emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía, principalmente a la que reside en esa localidad, a través del cual hizo un llamado a que tome medidas de prevención y se mantenga informada debido los casos de sarampión que se han detectado en el país.
Hasta ayer, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tenía registro de seis casos confirmados de esta enfermedad. El más reciente que fue detectado corresponde a un adolescente residente en la Ciudad de Guatemala, que tiene antecedentes de haber viajado a Santiago Atitlán, Sololá.
A finales del año pasado, específicamente del 10 al 14 de diciembre, se llevó a cabo un evento religioso en esa localidad, en el que estuvieron presentes aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, EE. UU. y Centroamérica, incluyendo Guatemala.
El primero de los casos se detectó en un paciente adulto masculino originario y con residencia en El Salvador que formó parte de ese evento. Y, en seguimiento de este contagio, se dio seguimiento a otros que estuvieron expuestos a esta enfermedad, lo que permitió confirmar otros cuatro contagios.
En ese contexto, las autoridades ancestrales indicaron que es importante que la población se informe, prevenga y cuide su salud, pues enfatizó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y afecta principalmente a niñas, niños y personas no vacunadas.
Medidas de prevención
La Municipalidad Indígena de Sololá mencionó en el comunicado que los principales síntomas del sarampión incluyen: fiebre alta, tos y erupciones en la piel. Asimismo, una serie de recomendaciones a la población:
- Si presenta síntomas o tiene dudas, acuda de inmediato al puesto de salud más cercano de su comunidad.
- Verifique el esquema de vacunación, especialmente en niños y niñas.
- Evite la automedicación y la desinformación.
Luego de hacer este llamado a la prevención y a buscar ayuda en caso de contagio, las autoridades ancestrales enfatizaron: "Cuidarnos hoy es proteger el futuro de nuestros pueblos".