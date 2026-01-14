Luis Contreras, nuevo presidente del Congreso

La junta directiva del Congreso de la República para el período 2026-2027, presidida por el diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), fue juramentada este miércoles 14 de enero y tomó posesión del cargo.
Tras asumir el cargo, Contreras brindó un discurso en el que resaltó que, con profundo respeto y humildad, recibe el mandato que sus colegas diputados han depositado en él. Según sus palabras, no es un honor cualquiera, sino un honor histórico, porque la X Legislatura "no es una más", sino la que tiene en sus manos la llave del futuro institucional de Guatemala para las próximas décadas.
"Somos nosotros que elegiremos a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, al Contralor General de Cuentas. Son decisiones de Estado que definirán si Guatemala avanza a una democracia más sólida o retrocede a la desconfianza", expresó.
Sus palabras se dieron haciendo referencia a las elecciones de segundo grado previstas para 2026, algunas de las cuales ya arrancaron con la integración y convocatoria para establecer las comisiones de postulación correspondientes.
Política de "puertas abiertas"
El diputado Contreras señaló que inicia su gestión con el compromiso de convertir el Congreso en la "casa de diálogo verdadero, no de confrontación estéril". Enfatizó que se tendrá más acercamiento con la sociedad civil y con los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo, así como priorizando el diálogo con la academia, los sectores productivos, los jóvenes, entre otros.
"La Guatemala que queremos no se construye con monólogos ni imposiciones, se construye escuchando, conciliando, encontrando puntos de encuentro en medio de nuestras legítimas diferencias. Solo así se lograrán consensos que den legitimidad y estabilidad a las instituciones que estamos llamados a renovar", añadió.
Agregó, dirigiéndose a sus compañeros diputados, que existen diferencias ideológicas, partidarias y regionales y está bien tenerlas, pero hizo un llamado a poner el interés nacional por delante.
Finalmente, a la población de Guatemala le manifestó: "Este Congreso no será una caja negra. Trabajaremos con transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas. Su voz será escuchada, su preocupación será nuestra brújula".
"Hoy inicia etapa, que sea la de reencuentro institucional, respeto a la Constitución y construcción colectiva de un país más justo, próspero y democrático", puntualizó.