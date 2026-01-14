Junta Directiva 2026-2027 del Congreso: Toma de Posesión

La junta directiva del Congreso de la República para el período 2026-2027, presidida por el diputado Luis Contreras, fue juramentada y tomó posesión en el marco de una sesión solemne que se llevó a cabo este miércoles 14 de enero.
En la ceremonia estuvieron presentes los diputados de los diferentes bloques, autoridades del organismo Ejecutivo y Judicial, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad e integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala.
Las nuevas autoridades del Legislativo fueron electas el pasado 4 de noviembre, en una sesión en la que se presentó una única planilla, misma que fue promovida por el bloque oficialista. Se trata de una opción que vincula a ocho bancadas.
La propuesta recibió el voto favorable de 149 legisladores, quienes en medio de discusiones y pronunciamientos surgidos en el pleno con respecto a lo que se espera de las nuevas autoridades, emitieron sus votos a favor.
Los integrantes de la junta que tendrá a su cargo dirigir las acciones de este alto organismo durante el presente año son:
- Presidente: Luis Alberto Contreras Colindres (Creo).
- Primer vicepresidente: Nery Abilio Ramos y Ramos (Azul).
- Segundo vicepresidente: Elmer Josué Palencia Reyes (Valor).
- Tercer vicepresidente: Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo (Cabal).
- Primer secretario: Juan Carlos Rivera Estevez (Victoria).
- Segunda secretaria: Lucrecia Carola Samayoa Reyes (Bien)
- Tercer secretario: Gerson Geovanny Barragán Morales (Viva).
- Cuarto secretario: Orlando Joaquín Blanco Lapola (VOS).
- Quinto secretario: Julio César López Escobar (Cabal).
El nuevo presidente del Legislativo destacó que su gestión se desarrollará bajo una política de "puertas abiertas", enfocada en atender al pueblo y escuchar a los diferentes sectores. También se basará en la búsqueda del diálogo y consensos para atender las demandas prioritarias de la ciudadanía.
Presidente saliente destaca trabajo del Congreso
Nery Ramos, presidente del Congreso 2025-2026, brindó un discurso antes de concretarse la entrega del cargo a su sucesor. En este destacó que su trabajo se desarrolló con honor, transparencia, firmeza cuando se requirió, pero sobre todo, defendiendo los intereses de los guatemaltecos.
Según el legislador, quien durante dos períodos consecutivos presidió el Legislativo, ha sido un alto honor y responsabilidad histórica, pues no es una tarea menor conducir un órgano donde converge la pluralidad política, deliberación democrática y representación del pueblo.
"Durante estos dos años enfrentamos, y vaya si no, retos complejos, momentos de tensiones políticas, expectativas ciudadanas y constantes intentos de deslegitimiar las instituciones y la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Cada uno de esos momentos actuamos en defensa del orden republicano, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho", dijo.
Añadió que cuando las instituciones se fortalecen y funcionan Guatemala avanza, pero si se debilitan el país retrocede. En su opinión, la actual legislatura demostró que, a pesar de la diversidad de ideas, es posible construir acuerdos cuando se antepone el interés nacional por encima de los personales o partidarias.
Ramos señaló que en este período se aprobaron 62 decretos, entre los que destacó la Ley de Competencia y la Ley de Tarjetas de Crédito, Ley Antipandillas, Ley de la Policía Nacional Civil y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
Finalmente, indicó que seguirá al servicio del pueblo, tanto como diputado como desde la posición de vicepresidente de junta directiva, cargo que asumió este día tras concluir su gestión en Presidencia.