Petén: Continúan los allanamientos en seguimiento de muerte de director universitario

Las fuerzas de seguridad implementaron este jueves 15 de enero un operativo por segundo día consecutivo en seguimiento de la investigación por el ataque armado en el que murió Edy Josué Romero Tzin, director del Centro Universitario de Petén.
El Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP) indicó que se realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en San Benito, Petén.
Las acciones están a cargo de la Fiscalía de Distrito de Petén, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Regional IX y la Policía Nacional Civil.
"Estas diligencias se desarrollan en seguimiento al hecho ocurrido el 8 de enero de 2026, cuando dos personas de sexo masculino, que se movilizaban en una motocicleta, llegaron a un negocio ubicado en el barrio La Ermita del referido municipio", detalló la oficina.
Agregó que, según las averiguaciones que se han hecho del caso, uno de los individuos ingresó al establecimiento donde se encontraba el director del Centro Universitario de Petén y le disparó en repetidas ocasiones.
La víctima fue trasladada por Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Nacional de San Benito, donde falleció a su ingreso.