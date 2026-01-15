 Juzgado impide que Ministerio de Educación sancione o despida a maestros
Nacionales

Juzgado impide que Ministerio de Educación sancione o despida a maestros

Educación informó que el conflicto económico-social aceptado por el Juzgado de Trabajo no impide la continuidad de los procesos disciplinarios.

magisterio-campamento-maestros-sindicato-plaza-constitucion-emisoras-unidas3 / FOTO:

Por resolución del Juzgado de Trabajo, el Ministerio de Educación (Mineduc) no puede sancionar o despedir maestros a partir del presente mes, luego de conocer una acción de conflicto colectivo de carácter económico social presentada por el comité ad hoc de la coalición de trabajadores y trabajadoras de la educación de Guatemala contra el Estado de Guatemala

En la resolución se detalla que el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación no puede tomar represalias contra la otra, ni impedirle el libre ejercicio de sus derechos laborales y quien infrinja la disposición será sancionado con multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y deberá reparar el daño causado.

La resolución también asigna al Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo para conocer en definitiva el juicio colectivo a quien deberán cursarse las actuaciones en forma inmediata una vez se haya efectuado la notificación. 

Por su parte el Ministerio de Educación informó que el conflicto económico-social ("emplazamiento") aceptado por el Juzgado de Trabajo no impide la continuidad de los procesos disciplinarios, ni autoriza medidas de hecho.

"El Mineduc continúa tomando todas las medidas para defender la educación y agradece el acompañamiento de la comunidad educativa y de la población.", indicó dicha cartera. 

Gobierno presenta proyectos prioritarios de infraestructura

Guatemala y EE.UU. firman carta de oferta y aceptación para estudios del sistema ferroviario

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

