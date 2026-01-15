MP expresa su "enérgico" rechazo ante publicación de Arévalo

El Ministerio Público (MP) expresó su rechazo luego de que el presidente Bernardo Arévalo difundiera un mensaje en sus redes sociales en el que hizo referencia a la presencia de "criminales" en esa institución, que está a cargo de la fiscal general Consuelo Porras.
El mandatario hizo esta mención al referirse a la reciente captura del ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Basilio Puac, quien está señalado dentro del caso que se sigue por las manifestaciones ciudadanas realizadas en 2023, el cual es investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Arévalo señaló en una publicación en X que "los criminales que siguen en el Ministerio Público intentan dar sus últimos y desesperados golpes a la democracia". Y consideró que la detención de Puac corresponde a un ataque infundado y desesperado a la democracia y a los pueblos indígenas.
"Pero se les acaba el tiempo y van a fracasar", añadió el gobernante, tomando en cuenta que el período de Porras al frente del Ministerio Público estará concluyendo en mayo de 2026.
Reacción del MP
El Ministerio Público expresó, también por la vía de redes sociales, que "rechaza enérgicamente" las declaraciones, señalamientos y calificativos utilizados por el Presidente de la República de Guatemala, en contra de los funcionarios de esta institución.
"Es lamentable que la persona designada constitucionalmente para representar la unidad nacional y velar por los intereses de toda la población de la República, se pronuncie en relación con un proceso penal que aún está en desarrollo. Dicho proceso se encuentra bajo reserva y del cual el Presidente tiene desconocimiento absoluto, pues no es parte procesal", expuso.
De igual forma, instó al gobernante a que oriente sus fuerzas en el combate a la delincuencia y en implementar acciones que contribuyan efectivamente a disminuir la violencia y la criminalidad que, según enfatizó la entidad, diariamente afecta a todo el pueblo guatemalteco.
"La democracia también debe verse reflejada en una forma de gobierno justa que propicie las condiciones para vivir en armonía, y no como un discurso bajo el cual pueda justificarse cualquier tipo de injerencia en una institución autónoma como lo es el Ministerio Público", puntualizó el ente investigador.