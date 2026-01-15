 Arévalo Reacciona captura de exlíder de 48 Cantones
"Los criminales que siguen en el Ministerio Público": Arévalo reacciona por captura de líder comunitario

El mandatario calificó la captura del ex vicepresidente de los 48 Cantones como un ataque infundado y desesperado a la democracia.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este jueves, 15 de enero, por la captura del ex vicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales 2023, Basilio Bernardo Puac Garcia, quien se suma a las capturas anteriores de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

"Los criminales que siguen en el Ministerio Público intentan dar sus últimos y desesperados golpes a la democracia. La detención de Basilio Puac es eso, un ataque infundado y desesperado a la democracia y a los pueblos indígenas. Pero se les acaba el tiempo y van a fracasar", expresó por medio de su red social X. 

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, también se pronunció ante la reciente captura del exdirectivo. 

"Denunciamos y condenamos enérgicamente la captura de un líder que en su momento sirvió con honor y entrega al Pueblo de Totonicapán, de forma ad-honorem, en un cargo que la misma asamblea comunitaria le designó. Observamos con preocupación que el sistema de justicia está siendo utilizado como un sistema de venganza política contra quienes, en el ejercicio de su cargo, defendieron los derechos y la democracia de los pueblos indígenas", indicó la institución indígena.

Los 48 Cantones de Totonicapán condenan captura de exvicepresidente, Basilio Puac

También exigieron que se respete la integridad física Basilio Bernardo Puac Garcia, quien se suma a las capturas anteriores de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Surgen más reacciones 

La Cabecera del Pueblo, Autoridad Ancestral Tz’utujil de Santiago Atitlán, se pronunció con voz clara y digna ante la reciente captura. 

"Condenamos enérgicamente la captura del señor Basilio Puac García, quien fungió como Vicepresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones del Pueblo de Totonicapán en el año 2023. Este acto constituye una agresión contra la dignidad de un representante legítimo de los pueblos y contra la memoria de nuestras luchas comunitarias", escribieron por medio de un comunicado. 

Nacionales

