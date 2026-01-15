PNC localiza a niño extraviado y lo entrega a su padre

Un video que circula en redes sociales muestra el conmovedor momento en que un padre vuelve a abrazar a su hijo de cinco años, luego de que el menor fuera localizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones de la Basílica de Esquipulas, en Chiquimula.
El niño, identificado cariñosamente como "Oscarito", se encontraba extraviado mientras cientos de personas acudían a las festividades en honor al Señor de Esquipulas 2026. De acuerdo con la PNC, el menor fue ubicado por agentes que realizaban recorridos de seguridad preventiva como parte del plan especial desplegado por la alta afluencia de feligreses.
En las imágenes se observa cómo los policías resguardan al pequeño hasta que logran ubicar a su padre. El momento más emotivo llega cuando ambos se encuentran y se funden en un fuerte abrazo, escena que ha conmovido a miles de usuarios en plataformas digitales.
Con un emotivo abrazo de su papá fue recibido Oscarito, de 5 años, quien fue localizado por policías que realizaban recorridos de seguridad en la Basílica de Esquipulas; el progenitor agradeció a los policías que lograron localizar al menor, en poco tiempo", publicó la PNC en sus redes oficiales.
Presencia policial por festividades en honor al Señor de Esquipulas 2026
Las autoridades informaron que agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) y otras unidades continúan brindando vigilancia en calles y sectores de mayor afluencia, con el objetivo de garantizar tranquilidad a los visitantes durante las festividades religiosas.
La PNC destacó que este caso forma parte del plan de seguridad integral implementado para las actividades en honor al Señor de Esquipulas, que incluye patrullajes constantes, atención a emergencias y apoyo a personas extraviadas.
Otro caso similar ocurrió cuando policías que resguardaban la entrada a la Basílica fueron alertados por Juan Cruz, quien indicó que su esposa de 74 años se encontraba desorientada. Tras un rastreo en el área, los agentes lograron ubicarla sana y salva y reunieron nuevamente a la pareja.
Como medida preventiva, los policías colocaron a la señora un brazalete con un número telefónico para facilitar su localización en caso de extravío.
La PNC reiteró su llamado a la población a acercarse a los agentes ante cualquier emergencia y a mantener especial cuidado con niños y adultos mayores durante actividades masivas.