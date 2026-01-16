Asalto a automovilista provoca alarma en calzada Roosevelt

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que dos motoladrones cometieron un asalto a mano armada contra un automovilista en plena calzada Roosevelt, entre la 9ª y 10ª avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes, grabadas desde otro vehículo, evidencian que los delincuentes se desplazaban en una motocicleta con las placas cubiertas. El clip muestra que la puerta del conductor del automóvil estaba abierta, aparentemente sin seguro, lo que facilitó que los asaltantes la abrieran para intimidar a la víctima.
Durante el ataque, uno de los sujetos realizó un disparo al aire para obligar al conductor a entregar sus pertenencias. Según se observa en el video, los motoladrones se acercaron a un automóvil rojo, sacaron un arma y, bajo amenaza, tomaron el teléfono celular y la billetera del automovilista. Toda la acción se consumó mientras los sujetos permanecieron sobre la motocicleta, lo que les permitió maniobrar y huir rápidamente.
El asalto duró apenas unos segundos y dejó al conductor atónito mientras cerraba la puerta de su vehículo, sin que los motoladrones fueran detenidos. La grabación evidencia la rapidez y coordinación de los atacantes, quienes huyeron con rumbo desconocido y total impunidad.
Así operan los motoladrones en las principales vías de la capital
Este hecho pone de relieve la inseguridad en las principales vías de la ciudad, donde los motoladrones operan con armas de fuego y actúan en plena luz del día. Las autoridades aún no han informado si se recibió denuncia formal sobre este caso, ni se han dado a conocer acciones inmediatas para la identificación y captura de los responsables.
El video ha generado preocupación entre los conductores y vecinos de la zona, quienes demandan mayor vigilancia y control policial en la calzada Roosevelt y otras rutas de alto tránsito.