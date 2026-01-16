 Motorista muere en accidente en San Miguel Petapa
Motorista muere en accidente en San Miguel Petapa

El conductor no ha sido identificado.

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes, 16 de enero, en el ingreso a la colonia Los Eucaliptos, zona 4 de San Miguel Petapa, Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad, a bordo de la unidad AD-79, acudieron al lugar tras ser notificados sobre un percance que había afectado a un motorista.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas verificaron que la persona se encontraba fallecida, por lo que se procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Muertes por accidentes en 2025

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127.

Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.

