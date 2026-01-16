Motorista muere en accidente en San Miguel Petapa

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes, 16 de enero, en el ingreso a la colonia Los Eucaliptos, zona 4 de San Miguel Petapa, Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad, a bordo de la unidad AD-79, acudieron al lugar tras ser notificados sobre un percance que había afectado a un motorista.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas verificaron que la persona se encontraba fallecida, por lo que se procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Muertes por accidentes en 2025
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127.
Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.