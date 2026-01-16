Muere piloto de mototaxi tras accidente en Suchitepéquez

El piloto de un mototaxi murió este viernes, 16 de enero, tras resultar gravemente herido en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana en el kilómetro 141 de la CA-2, en jurisdicción de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez.
De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, en el referido sector colisionaron el tuc tuc y un vehículo de transporte pesado. Las causas del percance no han sido establecidas.
Varias unidades de la referida institución fueron trasladadas al lugar luego de que al centro de llamadas ingresaran múltiples alertas con respecto a un fuerte accidente que había dejado personas afectadas.
Hans Lemus, vocero del cuerpo de socorro, explicó que los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a tres personas con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlas, constataron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.
Se pudo determinar que la víctima mortal, como se indicó, era el piloto del mototaxi, quien fue identificado como José Manuel Pedro Palacios, de 25 años. Su cuerpo permanecía sobre la cinta asfáltica, a un costado del vehículo que conducía y que quedó prácticamente destruido en su totalidad.
Mientras tanto, dos pasajeros fueron trasladados a centros asistenciales debido a que presentaban graves lesiones. Uno de los pacientes fue identificado como Merlin Nolasco, de 23 años, quien sufrió fracturas expuestas en la pierna, el otro es un hombre del que se desconoce la identidad.