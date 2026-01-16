Presidente de 48 Cantones señala persecución a pueblos

El presidente actual de los 48 Cantones de Totonicapán, Eduardo Tax, se pronunció este viernes 16 de enero acerca de la captura del ex vicepresidente de esa organización, Basilio Puac, a quien el Ministerio Público (MP) señala dentro de una investigación por las manifestaciones ciudadanas realizadas en 2023.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el líder indígena se refirió a la visita que realizaron ayer los integrantes de la junta directiva de los 48 Cantones a la Torre de Tribunales, donde Puac permanece en las carceletas en espera de la audiencia de primera declaración.
"En cuanto a salud, damos gracias de que está bien, está contento. Su integridad física está bien, pero estamos pidiendo que permanezca en mejores condiciones (...) Él se encuentra optimista; es un hombre de fe", dijo acerca de lo que observaron en ese acercamiento.
Por aparte, el entrevistado indicó que están trabajando para saber si existen más órdenes de captura contra otras autoridades o exautoridades de esa organización, tomando en cuenta que ya suman tres los detenidos, vinculados al mismo caso de las protestas, a quienes se les ha señalado de múltiples delitos.
"Todavía no tenemos esa información. Es una persecución a los pueblos. Es un mensaje que seguramente quieren enviar. Pero nosotros, como pueblo, estamos más unidos para trabajar en beneficio de la población", expresó.
En opinión de Tax, la situación que enfrentan los exlíderes indígenas causa indignación, principalmente porque se le señala incluso de terrorismo cuando, a su criterio, solo defendieron la democracia y se trató de una lucha digna.
Asimismo, aseguró que la población de Totonicapán respalda el apoyo que se le brinda no solo a Puac, sino también al expresidente de 48 Cantones, Luis Pacheco; y el extesorero de esa organización, Héctor Chaclán, quienes permanecen en prisión desde hace siete meses.
"Lo que quisiéramos es que se les quiten los cargos, pero, si no, al menos tener arresto domiciliar para que pueda estar en mejores condiciones. Se ve la tristeza de nuestra gente al ver a nuestro hermano tratado de esa manera en las carceletas, pero se envían muchos mensajes de ánimo y respaldo para dar seguimiento y poder sacar no solo a Basilio, sino también a los otros dos hermanos", expresó.