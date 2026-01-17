Mixco celebra 500 años de fundación con Feria del Chicharrón

Los puestos de venta de los artesanos del chicharrón y las carnitas volvieron a ocupar todo el parque central del municipio de Mixco durante este sábado 17 de enero de 2026. Además, los vecinos participaron en el Paseo de las Flores, decorando puertas ventanas y otras estructuras para atraer el turismo hacia el casco urbano del municipio.
El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, informó que la actividad también se realiza como parte de los festejos por le 500 aniversario de la fundación de la ciudad mixqueña, que es el segundo municipio más grande del departamento de Guatemala. Espinoza resaltó que fue el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien promovió la actividad para que los vecinos se puedan organizar en sus puestos de comida.
Recordó que el primer año fueron algunos los residentes que participaron en el Paseo de las Flores, pero ahora la presencia por el evento se ha incrementado notablemente. "Ya para esta edición, que es el cuarto año consecutivo, vemos a muchas familias y grupos que remozaron las fachadas, decoraron las puertas y adornaron las ventanas", afirmó el comunicador.
Espinoza aseguró que hay grupos que se encargan de pedir permiso a los propietarios y al tener el visto bueno de los dueños de las casas, proceden a adornar los espacios para que los visitantes lleguen a disfrutar de este tipo de arte.
Economía se reactiva con la feria del chicharrón
Espinoza narró que la Feria del Chicharrón reactiva la economía del municipio porque el evento permite la circulación de al menos Q4 millones en el casco urbano, en un solo día. Espinoza destacó también que la actividad permite destacar la majestuosidad de las flores y el sabor de los chicharrones de la localidad.
Dentro de los platillos de este evento se resalta el ofrecimiento de buche, picado de rábano, costillas de cerdo y costilla ahumada, entre otros. Espinoza agregó que el alcalde, Neto Bran, busca dejar un legado con estos eventos.
Anunció que existen programas para remozar las calles de adoquines del municipio, pero destacó la unidad que hay entre los vecinos para realizar este tipo de eventos. Finalmente, Espinoza calificó a Mixco como "la tierra del chicharrón".
