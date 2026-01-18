 Liberan 28 guardias tomados como rehenes en Fraijanes II
Nacionales

Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad reportaron que los liberados presentan un cuadro de deshidratación.

Las fuerzas de seguridad lograron recuperar a 28 rehenes de la carcel de Fraijanes II., Captura de pantalla.
Las fuerzas de seguridad lograron recuperar a 28 rehenes de la carcel de Fraijanes II. / FOTO: Captura de pantalla.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que 28 guardias del Sistema Penitenciario fueron liberados después de más de 24 horas de estar tomados como rehenes en la cárcel de Fraijanes II. La PNC agregó que los retenidos presentan un cuadro de deshidratación.

En un video compartido por la PNC se pudo constatar que los rehenes fueron evacuados por medio de uno de los accesos del penal, ante la mirada de varios agentes ubicados en el lugar. Cabe destacar que en este sector hay varias ambulancias de bomberos que permanecen a manera de prevención.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, reportó que la liberación de los rehenes se dio en el marco de varias acciones para retomar el control en el penal de Fraijanes II. Aguilar confirmó que el control fue retomado en este centro carcelario.

Capturan a ocho supuestos agresores de agentes de la PNC

Cuatro de los detenidos fueron sorprendidos en el acto en la colonia Santa Fe, zona 13, según la PNC.

