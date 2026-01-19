PNC mata a terrorista de la MS en Villa Nueva

La tarde de este lunes 19 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mataron a un presunto terrorista de la Mara Salvatrucha que atentó contra unidades de la Policía en Residenciales Terranova, zona 6 de Villa Nueva.
En el lugar se registró un ataque armado contra los agentes de la Policía quienes respondieron y ultimaron a un hombre.
Al lugar acudieron los Bomberos Municipales quienes evaluaron al terrorista y establecieron que ya no contaba con signos vitales.
El terrorista fue identificado como Mario Alvarado Ramazzini, de 33 años, junto al cuerpo se localizó un arma de fuego.
La Policía indicó que no se doblega ante terroristas ni criminales que accionen contra la seguridad de la población.