 PNC mata a terrorista de la MS en Villa Nueva
Nacionales

PNC abate a terrorista de la MS que atentó contra agentes en Villa Nueva

El terrorista atacó a unidades de la Policía en Terra Nova zona 6 de Villa Nueva.

El enfrentamiento armado ocurrió en residenciales Terranova, zona 6 de Villa Nueva., Foto Bomberos Municipales
El enfrentamiento armado ocurrió en residenciales Terranova, zona 6 de Villa Nueva. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

La tarde de este lunes 19 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mataron a un presunto terrorista de la Mara Salvatrucha que atentó contra unidades de la Policía en Residenciales Terranova, zona 6 de Villa Nueva. 

En el lugar se registró un ataque armado contra los agentes de la Policía quienes respondieron y ultimaron a un hombre. 

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales quienes evaluaron al terrorista y establecieron que ya no contaba con signos vitales. 

El terrorista fue identificado como Mario Alvarado Ramazzini, de 33 años, junto al cuerpo se localizó un arma de fuego. 


La Policía indicó que no se doblega ante terroristas ni criminales que accionen contra la seguridad de la población.

Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuego

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones de la participación del terrorista en con la planificación y/o participación en la ejecución de ataques en contra de agentes de la PNC.

