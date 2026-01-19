Renovación: Motín deja 60% de daños, informa director de PNC

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó detalles de la situación que generaron los motines que se registraron en diferentes cárceles del país el pasado fin de semana y de los ataques a los agentes de la Policía Nacional Civil que fueron coordinados por miembros del grupo terrorista Barrio 18.
Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el funcionario lamentó que desde las prisiones se emiten las coordinaciones criminales, ya que un pandillero solo necesita un teléfono para gestionar las extorsiones y el sicariato.
Con relación a los disturbios que se registraron en la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I, Boteo señaló que consideran que las instalaciones quedaron seriamente comprometidas y que se deben realizar las evaluaciones correspondientes para evitar cualquier tipo de evasión.
Los reportes indican que (Renovación I) quedó destruida en un 60 %, hay un 40 % en donde todavía se pueden tener privados de libertad. Pero ese es un análisis y un reporte que debe hacer el Sistema Penitenciario de la evaluación de los daños para poder verificar que no vaya a haber alguna fuga desde ese centro carcelario,
señaló Boteo.
Militarización de las cárceles
El funcionario señaló que aunque la fuerza policial se incremente en número es importante mantener el control dentro de los penales, en donde están recluidos pandilleros denominados terroristas, por lo que consideró que estos deberían ser controlados por el Ejército de Guatemala.
"Esto se va a componer metiendo al Ejército de Guatemala, que tome los centros carcelarios donde precisamente hay pandilleros tomando en consideración que ya no estamos para estar haciendo prueba y error, ya son hechos muy obvios, que los privados de libertad siguen delinquiendo desde la prisión", agregó.
Según adelantó a Emisoras Unidas, las coordinaciones criminales del pasado fin de semana estaban saliendo de Fraijanes II, por lo que resalta la importancia de incrementar los controles en los centros carcelarios.
Escucha la entrevista completa