 Renovación: Motín deja 60% de daños, informa director de PNC
Nacionales

Renovación I quedó destruida en 60 % tras motín para exigir privilegios, señala director de PNC

El funcionario destacó que el Sistema Penitenciario deberá realizar las evaluaciones para evitar posibles fugas.

Compartir:
Según los guardias de Presidios, las instalaciones de Renovación 1 están totalmente quemadas., Redes sociales.
Según los guardias de Presidios, las instalaciones de Renovación 1 están totalmente quemadas. / FOTO: Redes sociales.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó detalles de la situación que generaron los motines que se registraron en diferentes cárceles del país el pasado fin de semana y de los ataques a los agentes de la Policía Nacional Civil que fueron coordinados por miembros del grupo terrorista Barrio 18.

Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el funcionario lamentó que desde las prisiones se emiten las coordinaciones criminales, ya que un pandillero solo necesita un teléfono para gestionar las extorsiones y el sicariato. 

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

El elemento policial permaneció en intensivo en las últimas horas.

Con relación a los disturbios que se registraron en la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I, Boteo señaló que consideran que las instalaciones quedaron seriamente comprometidas y que se deben realizar las evaluaciones correspondientes para evitar cualquier tipo de evasión.

Los reportes indican que (Renovación I) quedó destruida en un 60 %, hay un 40 % en donde todavía se pueden tener privados de libertad. Pero ese es un análisis y un reporte que debe hacer el Sistema Penitenciario de la evaluación de los daños para poder verificar que no vaya a haber alguna fuga desde ese centro carcelario, 

señaló Boteo. 

Militarización de las cárceles 

El funcionario señaló que aunque la fuerza policial se incremente en número es importante mantener el control dentro de los penales, en donde están recluidos pandilleros denominados terroristas, por lo que consideró que estos deberían ser controlados por el Ejército de Guatemala. 

"Esto se va a componer metiendo al Ejército de Guatemala, que tome los centros carcelarios donde precisamente hay pandilleros tomando en consideración que ya no estamos para estar haciendo prueba y error, ya son hechos muy obvios, que los privados de libertad siguen delinquiendo desde la prisión", agregó. 

Según adelantó a Emisoras Unidas, las coordinaciones criminales del pasado fin de semana estaban saliendo de Fraijanes II, por lo que resalta la importancia de incrementar los controles en los centros carcelarios. 

Escucha la entrevista completa 

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos