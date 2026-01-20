 Piden verificar traslado de María Marta Castañeda en prisión
Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisión

El Juzgado de Exhibición Personal recibió una acción a favor de la pareja del líder pandillero alias "El Lobo" debido a que fue aislada en Mariscal Zavala.

María Marta Castañeda Torres en tribunales, al tomar una pausa durante la audiencia de primera declaración el 10 de septiembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Marta Castañeda Torres en tribunales, al tomar una pausa durante la audiencia de primera declaración el 10 de septiembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Exhibición Personal recibió una acción a favor de María Marta Castañeda Torres, pareja del líder pandillero del Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa, conocido como "El Lobo", debido a un traslado que se dio de la sindicada hacia un área específica dentro de una prisión.

Este planteamiento surgió luego de que personal del Sistema Penitenciario la aislara en un área del centro de detención ubicado en el cuartel militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información, la acción fue planteada después de que integrantes de la Fuerza Élite de Presidios trasladaran a la privada de libertad desde su celda, ubicada en el sector de la población general femenina, hacia una bartolina localizada en el área destinada a hombres dentro del mismo centro carcelario.

Ante esta situación, en un plazo de 24 horas, el juzgado deberá verificar las condiciones en las que se encuentra Castañeda, así como establecer si el traslado y aislamiento se realizaron conforme a la ley y a los protocolos establecidos para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Según la información proporcionada, esta persona no podía ser traslada o aislada, ya que existían resoluciones emitidas por el juzgado de turno, en las que la defensa indicó que la vida de su patrocinada corría peligro.

Situación legal de María Marta Castañeda

María Marta Castañeda Torres fue capturada en agosto de 2025 por su presunta vinculación al segundo ataque registrado en contra de una funcionaria del Ministerio Público, la fiscal Miriam Reguero. Dentro de este expediente fue procesada por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Asimismo, está señalada dentro del caso conocido como "La Sexta", en el que se investiga la muerte de Byron Lima Oliva y otras personas en un ataque en prisión, por el cual busca aceptar su culpabilidad por el delito de encubrimiento propio.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

